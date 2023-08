Κόσμος

Μελόνι: “Αν μία γυναίκα δεν μεθύσει μπορεί να αποφύγει το βιασμό”, ανέφερε ο σύντροφός της

Σάλος με τις δηλώσεις του Τζαμπρούνο για το βιασμό. Τι είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο σύντροφος της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι κατηγορήθηκε για ενοχοποίηση θύματος έπειτα από σχόλια που έκανε σχετικά με τον βιασμό στην τηλεοπτική του εκπομπή. Ο Αντρέα Τζαμπρούνο, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή "Diario del giorno" (Καθημερινό ημερολόγιο) στον σταθμό Rete 4, σχολίαζε τον ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, που έγινε πρωτοσέλιδο.

"Αν πας να χορέψεις, έχεις κάθε δικαίωμα να μεθύσεις -δεν πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση και κανενός είδους πρόβλημα- αλλά αν αποφύγεις να μεθύσεις και να χάσεις τις αισθήσεις σου, μπορεί επίσης να αποφύγεις κάποια προβλήματα και να βρεθείς αντιμέτωπη με κάποιον λύκο", είπε στην εκπομπή του το απόγευμα της Δευτέρας. Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τα σχόλια.

"Λέω στον Τζαμπρούνο ότι τα αγόρια πρέπει να εκπαιδεύονται για να δείχνουν σεβασμό, αντί τα κορίτσια να διδάσκονται να είναι προσεκτικά. Διδάξτε τους (στους άνδρες) την αξία της συναίνεσης, αντί στα κορίτσια να είναι προσεκτικά", δήλωσε η Σετσίλια Ντ΄Ελία, γερουσιαστής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τζαμπρούνο, του οποίου η τηλεοπτική καριέρα έχει απογειωθεί από τότε που η Μελόνι έγινε επικεφαλής της δεξιάς κυβέρνησης τον περασμένο Οκτώβριο, απάντησε ότι τα σχόλιά του έχουν ληφθεί εκτός πλαισίου για να δημιουργήσουν μια "σουρεαλιστική" αντιπαράθεση.

"Δεν είπα ότι οι άνδρες είναι ελεύθεροι να βιάζουν γυναίκες που είναι μεθυσμένες", δήλωσε στην Corriere della Sera σε σημερινή συνέντευξή του.

"Κάποιοι πολιτικοί διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και θέλουν να με κρεμάσουν, αλλά για ποιο λόγο; Επειδή είπα στους νέους να μην παίρνουν ναρκωτικά;", πρόσθεσε.

Η Μελόνι, η οποία έχει μια μικρή κόρη με τον Τζαμπρούνο, δεν έχει σχολιάσει την κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα σχόλιά του Τζιαμπρούνο προκαλούν αντιδράσεις. Τον Ιούλιο, είπε στον Γερμανό υπουργό Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ "να μείνετε στο σπίτι, μείνετε στον Μέλανα Δρυμό", όταν εκείνος αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα του τουρισμού στη νότια Ευρώπη λόγω των έντονων κυμάτων καύσωνα.

