Καλαμάτα: Κολυμπούσε... και βρήκε οστά στο βυθό

Με ένα μακάβριο σκηνικό ήρθε αντιμέτωπος άνδρας που κολυμπούσε σε παραλία της Καλαμάτας.

Αντιμέτωπος με ένα μακάβριο εύρημα μέσα στη θάλασσα, ήρθε λουόμενος στην Καλαμάτα χθες.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ο οποίος βρισκόταν στην παραλία, χθες το μεσημέρι, ενημέρωσε το Λιμενικό για την ύπαρξη αντικειμένου που μοιάζει με κόκαλο στον βυθό της ανατολικής παραλίας της Καλαμάτας, σε απόσταση 30 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 6 μέτρων.

Τα οστά παρελήφθησαν από τα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και πρόκειται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου- Καλαμάτας για να διακριβωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

