Οικονομία

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποια καταβάλλονται στις 31 Αυγούστου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιδόματα που πιστώνονται στους δικαιούχους στην εκπνοή του Αυγούστου.

-

Στις 31 Αυγούστου 2023 θα καταβληθούν τα επιδόματα, συνολικού ποσού 181.431.164 ευρώ, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συνολικά, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 701.207 και τα επιδόματα είναι τα εξής:

Επίδομα στέγασης: 261.487 δικαιούχοι - 31.478.746 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 206.079 δικαιούχοι - 43.887.720 ευρώ

Αναπηρικά: 179.549 δικαιούχοι - 81.300.161 ευρώ

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: 724 δικαιούχοι - 212.911 ευρώ

Επίδομα ομογενών: 5.775 δικαιούχοι - 203.406 ευρώ

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 15.830 δικαιούχοι - 5.777.483 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων: 18.018 δικαιούχοι - 7.021.259 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 6.482 δικαιούχοι - 1.369.649 ευρώ

Έξοδα κηδείας: 91 δικαιούχοι - 71.711 ευρώ

Επίδομα γέννησης: 10.918 δικαιούχοι - 10.966.546 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: 2.042 δικαιούχοι - 172.533 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 8 δικαιούχοι - 8.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα: 167 δικαιούχοι - 73.986 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: 519 δικαιούχοι - 256.702 ευρώ

Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: 108 δικαιούχοι - 11.697 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσωπικού Βοηθού»: 203 δικαιούχοι - 133.016 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λασίθι: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονου από δύο μικρά παιδιά

Πνιγμός 3χρονου από σταφύλι στην Τήνο: Συγκλονίζει ο παππούς του - “Είμαστε διαλυμένοι”

Δεσποζόμενα ζώα: “Βροχή έπεσαν” τα πρόστιμα στη Θεσσαλονίκη