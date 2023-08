Πολιτική

Εκλογές - Ζέρβας: Στο ψηφοδέλτιο μας αποτυπώνεται η Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα

Τους υποψηφίους συμβούλους με τους οποίους θα διεκδικήσει μία νέα θητεία παρουσίασε επίσημα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας

Με ένα πλήρες ψηφοδέλτιο 281 υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία νέα θητεία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Σε επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού του, που πραγματοποιήθηκε απόψε Τετάρτη στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ζήτησε από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν ξανά στο τιμόνι του δήμου.

«Εμείς είμαστε αξιόπιστοι. Είναι λοιπόν στο χέρι σας να στείλετε αυτά τα μηνύματα παντού. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο εργασίας. Είναι στο χέρι σας να ακυρώσετε στην πράξη την προσπάθεια εκείνων που έχουν εργολαβικά επενδύσει στη γκρίνια και τη μιζέρια», τόνισε στην ομιλία του ο κ.Ζέρβας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι 108 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ στη μάχη των εκλογών με το συνδυασμό του δημάρχου «Ναι στη Θεσσαλονίκη» ρίχνονται και άλλοι 173 υποψήφιοι στις πέντε κοινότητες του δήμου. Όπως είπε ο δήμαρχος στο ψηφοδέλτιο του «αποτυπώνεται η Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα. Αποτυπώνονται οι πραγματικές δυνάμεις αυτής της πόλης που δεν είναι άλλες από τους ανθρώπους της».

Μίλησε για ένα συνδυασμό ανανεωμένο κατά 85% από το 2019, ένα ψηφοδέλτιο «ενωτικό, με τους μέγιστους δυνατούς αριθμούς συμμετοχών και για το δημοτικό συμβούλιο και για τις δημοτικές κοινότητες. Ένα ψηφοδέλτιο αυτοδιοικητικό, που εκφράζει το νέο και το δημιουργικό, που δείχνει ποια είναι η δική μας αντίληψη, η δική μας συμμαχία και η δική μας πρόταση για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος».

Νωρίτερα, ο κ.Ζέρβας έκανε έναν μίνι απολογισμό των όσων πέτυχε στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας η διοίκησή του και είπε με νόημα προς τους υποψηφίους του συνδυασμού του: «Μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει δημοτική κοινότητα, δεν υπάρχει γειτονιά που να μην πήγαμε, να μην κάνουμε έργο ή να μην έχουμε δρομολογήσει έργο. Γειτονιές που είχαν να δουν εργοτάξια του δήμου πάνω από μία 15ετία. Για αυτό λοιπόν, αν κάποιοι σας πουν «ποιο είναι το έργο σας» μη διστάσετε να τους πάρετε μια βόλτα σε όποια γειτονιά επιλέξουν αυτοί».

