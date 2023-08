Αθλητικά

US Open - Τσιτσιπάς: πρόωρος αποκλεισμός μετά από αγώνα 4 ωρών (βίντεο)

Θύμα έκπληξης έπεσε ο Έλληνας τενίστας, αποχαιρετώντας πρόωρα, όπως κια η Μαρία Σάκκαρη, το τουρνουά.

Μετά την Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πρόωρο «αντίο» στο US Open.

Κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε στον πρώτο κιόλας γύρο της διοργάνωσης, το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης «αποχαιρέτησε» στην φάση των «64», πέφτοντας θύμα έκπληξης από τον Ντόμινικ Στρίκερ με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό ματς που διήρκησε περισσότερο από 4 ώρες και κρίθηκε στα 5 σετ.

Ο 21χρονος Ελβετός επιβεβαίωσε την εξαιρετική του πορεία στο τελευταίο major της χρονιάς, καθώς αν και ξεκίνησε από τους προκριματικούς έφτασε αισίως τις 5 νίκες, βγάζοντας εκτός έναν παίκτη του Top10 και, πλέον, μπορεί δικαιολογημένα να κάνει όνειρα γι΄ ακόμη καλύτερη συνέχεια.

La dejada perfecta de Stricker. pic.twitter.com/NcELTOxAWU — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Ο Στρίκερ έδειξε από νωρίς ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένος να παραδοθεί χωρίς να δώσει σκληρή μάχη. Έστειλε... με το καλημέρα το μήνυμά του στον Στέφανο Τσιτσιπά κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5.

Από κει και πέρα η μάχη κορυφώθηκε και τα επόμενα τρία σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, παρά το γεγονός ότι στη διάρκειά τους οι δύο τενίστες έκαναν μπρέικ ο ένας στο σερβίς του άλλου.

?Que espectaculo estamos viviendo! ?? pic.twitter.com/nUchIzEZp7 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει... κεφάλι στο σκορ κατακτώντας το δεύτερο και τρίτο σετ με 7-6 (2), 7-6 (5), αλλά στο τέταρτο ήταν ο Ελβετός που πανηγύρισε κι έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία με το 7-6 (6).

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά στη συνέχεια για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος στο decider σετ βρέθηκε να χάνει με 3-0 και 4-1, μη μπορώντας να «σπάσει» στο σερβίς του αντιπάλου του.

Ο Στρίκερ είχε και τη ψυχολογία με το μέρος του κι έφτασε σχετικά άνετα στη νίκη με 6-3 και στον 3ο γύρο θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στους «16» απέναντι στο νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπονζί και στον Γιούμπανκς.

More than four hours later...



Soak it all in ???? Dominic Stricker! pic.twitter.com/DlxdUZin6h — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

