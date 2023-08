Αθλητικά

US Open: Ιδανικό ντεμπούτο για τον Τσιτσιπά

Πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open.

Ιδανικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε άνετα με 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) του Μίλος Ράονιτς.

Απέναντι στον Καναδό ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε πρόβλημα μόνο στο τρίτο γκέιμ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-2. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ήταν... αλάνθαστος και πήρε το γκέιμ με ένα σερί 4-0.

Στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ντόμινικ Στρίκερ.

