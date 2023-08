Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη - Κατάληψη: Επέμβαση της Αστυνομίας στην Σχολή Χημικών Μηχανικών (εικόνες)

Πρωινή επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων σε κτήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που τελούσε υπό κατάληψη.

Σήμερα, πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, δίνοντας στην δημοσιότητα και οιπτικό υλικό, "η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εκκένωσε κατειλημμένο χώρο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο χώρος αποδόθηκε στον Κοσμήτορα της Σχολής μετά από είκοσι περίπου χρόνια. Το υλικό που βρέθηκε εντός της κατάληψης εξετάζεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στην επιχείρηση, συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ της ΔΡΑΣΗ και της Ο.Π.Κ.Ε..

Από τις έρευνες που έχουν μέχρι τώρα ολοκληρωθεί, βρέθηκαν κράνη, κοντάρια, αφίσες και πανό. Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής".

Χώρος του ΕΜΠ, ο οποίος ήταν κατειλημμένος και είχε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση, εκκενώθηκε και παραδόθηκε μετά περίπου 20 χρόνια στον Κοσμήτορα της Σχολής.



Οι χώροι του δημοσίου πανεπιστημίου πρέπει να διατίθενται για διδασκαλία και έρευνα και όχι να αποτελούν ορμητήρια… https://t.co/WLr1IFyiuM — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) August 31, 2023

