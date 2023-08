Κόσμος

Φλόριντα: Ο φονικός τυφώνας “Ιντάλια”... σάρωσε τα πάντα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θάνατοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές, τεράστια κύματα και ακύρωση πτήσεων συνθέτουν το σκηνικό τρόμου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

-



Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε στο διάβα του από την πολιτεί Φλόριντα των ΗΠΑ ο τυφώνας κατηγορίας 3 με την ονομασία Ιντάλια, πλημμυρίζοντας αρκετές πόλεις κατά μήκος του ποταμού Big Bend. Η πορεία του τυφώνα συνεχίζει προς τη Τζώρτζια.

Ο τυφώνας προκάλεσε πλημμύρες στις περιοχές της Νοτιοανατολικής πλευράς την Τετάρτη, από την ακτή του Κόλπου της Φλόριντα μέχρι την ακτογραμμή της Τζόρτζια, όπου η Σαβάνα και το Τσάρλεστον αντιμετώπισαν και την απειλή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι διασώστες έβγαλαν δεκάδες ανθρώπους από πλημμυρισμένα σπίτια στην περιοχή της Τάμπα, διότι ξεριζωμένα δέντρα απέκλεισαν τους δρόμους και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Στη χαμηλή ακτή Big Bend της Φλόριντα οι κάτοικοι επέλεξαν να μην εκκενώσουν και εν συνεχεία περιέγραψαν μια οδυνηρή νύχτα με το νερό να ανεβαίνει στα σπίτια τους.

Caught on camera: A brief, weak tornado spawned by Hurricane Idalia flipped this car on a highway outside Charleston, South Carolina. pic.twitter.com/3bqt0assOs — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023

Η Ιντάλια υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα μέχρι τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα). Είχε φτάσει για λίγο την ισχύ του τυφώνα κατηγορίας 4 τις ώρες πριν από την πτώση, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 209 χλμ. Παρόλα αυτά, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι ακόμη και ως τροπική καταιγίδα, η θα μπορούσε να παράγει ισχυρούς ανέμους σε περιοχές της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας το βράδυ της Τετάρτης.

24 hours after Hurricane #Idalia hit Florida, take a look at the effects of the Category 3 storm in cities like Sarasota, Tampa, and Port Charlotte.



Sending love and prayers to all to be safe and get recovery help needed quickly!



pic.twitter.com/eHnskBwjyP — Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) August 30, 2023

Αρμόδιοι σε αυτές τις πολιτείες εξέδωσαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Δύο θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα νωρίς την Τετάρτη φαίνεται να οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Το πρώτο αφορά στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, ένας 59χρονος έριξε το όχημά του σε δέντρα εν μέσω καταιγίδας.

Ο διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φλόριντα, Κέβιν Γκάθρι, δήλωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ανταποκρίνονται στους παγιδευμένους αλλά καιδεν περίμενε μαζικές απώλειες. «Είναι 100% εντάξει. Θα φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όσο πιο γρήγορα μπορούμε να φέρουμε τις ομάδες μας για την πρόσβαση έκτακτης ανάγκης σε αυτούς».

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης. Περισσότερες από 900 πτήσεις σε αεροδρόμια της Φλόριντα και της Τζόρτζια καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν την Τετάρτη.

Το διεθνές αεροδρόμιο Savannah/Hilton Head στη Τζόρτζια παραμένει ανοιχτό, αλλά οι πτήσεις αναχώρησης ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας. Στη Φλόριντα, το διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα άνοιξε ξανά για αφίξεις και θα ανοίξει πλήρως το πρωί της Παρασκευής.





Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ την περιοχή Big Bend της πολιτείας, το τμήμα της δυτικής πλευράς της Φλόριντα μια αμιγώς αγροτική περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας. «Μίλησα με τον κυβερνήτη και έχουμε αρχίσει να προσφέρουμε όλα όσα ενδέχεται να χρειαστούν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

El huracan #Idalia toco tierra en la costa noroeste de Florida. El servicio meteorologico advierte que el temporal, ahora de categoria 3 con vientos de 200 kilometros por hora, traera consigo una crecida de las aguas y un vendaval destructivo.

?? Alerta Mundial#PanamaEnDirecto pic.twitter.com/4wFd3YO0Rw — Panama En Directo (@panamaendirecto) August 30, 2023

Νωρίτερα αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο που θα συνοδεύει τον τυφώνα είναι τα τεράστια κύματα. Σχετικές προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε πολλές παράκτιες περιοχές, καθώς αναμένεται ότι τα κύματα θα φτάσουν τα 3,7 με 4,9 μέτρα ύψος ενώ στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι των περισσότερων πόλεων ήταν έρημοι και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλημμυρισμένοι.

#ABCMundo | Idalia, que toco tierra en la costa noroeste de Florida, inicio ya su camino potencialmente danino hacia la costa este de Estados Unidos.



??Los meteorologos y las autoridades advirtieron a los habitantes a que no bajen la guardia porque va a seguir todavia siendo un… pic.twitter.com/JjiDYwqMJD — ABC Digital (@ABCDigital) August 30, 2023

Πρόκειται για τον τέταρτο ισχυρό τυφώνα που πλήττει τη Φλόριντα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά την Ίρμα το 2017, τον Μάικλ το 2018 και τον Ιαν, που έφτασε στην κατηγορία 5, τον Σεπτέμβριο. Λόγω του Ίαν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 150 άνθρωποι στη νοτιοδυτική Φλόριντα, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η ένταση των καταιγίδων θα αυξάνεται καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Τήνος - Πνιγμός από σταφύλι: “Ήρθαν ιδιώτες γιατροί στο Κέντρο Υγείας για να βοηθήσουν, αλλά....” (βίντεο)

“Blue Moon”: Η δεύτερη υπερπανσέληνος του Αυγούστου εντυπωσιάζει (εικόνες)

Μήνυσε τον σύζυγο της για βίντεο σε τρυφερές στιγμές με τον εραστή της!