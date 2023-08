Πολιτισμός

Διάρρηξη σε εργαστήριο ΑμεΑ για 90η φορά! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίπλα από Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο χώρος! Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Συλλόγου των ΑμεΑ για τους δράστες που αμέσως αφήνονται ελεύθεροι και… επιστρέφουν για να ρημάξουν το εργαστήρι.

-

Σε απόγνωση βρίσκονται τα μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ που διατηρούν εργαστήρι στα Άνω Λιόσια, ακριβώς δίπλα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς ο χώρος τους έχει δεχθεί πριν από λίγες ημέρες ακόμη μια «επίσκεψη» διαρρηκτών, η οποία μάλιστα, όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης, είναι η 90η φορά!

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ο κ. Ρεθυμνιωτάκης είπε ότι τις περισσότερες φορές οι καταστροφές που κάνουν οι διαρρήκτες για να μπουν στο εργαστήρι είναι πολλαπλάσιες της αξίας των κλοπιμαίων, καθώς και ότι οι δράστες προτιμούν όχι τόσο τα έργα των αναπήρων, όσο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στα γραφεία και άλλα αντικείμενα αξίας.

«Είμαστε δίπλα από την Αστυνομία, κάτι πρέπει να γίνει», δήλωσε αγανακτισμένος, λέγοντας ότι «με πήρε χθες ο κ. Κατσαφάδος από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη και είπε θα έρθουν άνθρωποι εδώ να δουν τι καλύτερο μπορεί να γίνει για να προστατεύουμε των χώρο»

«Ενενήντα φορές μας έχουν κλέψει. Οι αστυνομικοί κάνουν καλά την δουλειά τους και τις περισσότερες φορές τους πιάνουν, πάνε στο δικαστήριο, αφήνονται ελεύθεροι και το ίδιο βράδυ οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται για να ξανακλέψουν. Τους πιάνουν και βλέπουμε την άλλη μέρα πάλι το ίδιο», δήλωσε εξοργισμένος.

«Πιο μέσα στα γραφεία έχει τους υπολογιστές. Ακόμη και εξωτερικά, μας έχουν πάρει όλες τις μονάδες από τα κλιματιστικά. Είχαν πάρει τα καλώδια από την κολώνα της ΔΕΗ μέχρι το κέντρο μας», είπε ενώ σημειώνεται πως άλλη φορά οι δράστες έχουν ξηλώσει ακόμη και τα κουφώματα από τις πόρτες!

«Ζητάμε με κάποιο τρόπο να μας προστατέψει η Πολιτεία», επεσήμανε ο κ. Ρεθυμνιωτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Έβρο: Μήνυμα 112 σε Δαδιά και Σουφλί, οι άνεμοι συντηρούν τον εφιάλτη

Πολυτεχνειούπολη - Κατάληψη: Επέμβαση της Αστυνομίας στην Σχολή Χημικών Μηχανικών (εικόνες)

Τήνος - Πνιγμός από σταφύλι: “Ήρθαν ιδιώτες γιατροί στο Κέντρο Υγείας για να βοηθήσουν, αλλά....” (βίντεο)