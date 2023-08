Κοινωνία

Εμπρησμός στον Διόνυσο: Χειροπέδες σε έναν ανήλικο και έναν νεαρό

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν μέτωπα σε Δροσιά και Διόνυσο Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ένας ενήλικος άνδρας και ένας ανήλικος, ως υπαίτιοι πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε δασική έκταση στον Διόνυσο Αττικής.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης ανάμεσα σε Δροσιά και Διόνυσο, ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα στη θέση «Κόκκινο Χωράφι» στον Διόνυσο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 21 ετών και 15 ετών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα.





