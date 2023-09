Οικονομία

Καλλυντικά: Το e-commerce “ζεσταίνει” τον κλάδο

Καταλυτικός, για την αγορά καλλυντικών, θα είναι τα επόμενα χρόνια ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον κλάδο των καλλυντικών, οδηγώντας σε ευρεία επέκταση της αγοράς.

Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με άρθρο του BusinessNews, σημαντικός θα είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου την επόμενη τριετία παγκοσμίως, στην αγορά καλλυντικών. To e-commerce εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που δημοσίευσε η εταιρεία McKinsey, μαζί με το Business of fashion, η αξία της διεθνούς αγοράς προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης αποτιμάται σε 430 δισ δολάρια στο τέλος του 2022, ενώ αναμένεται να αγγίξει τα 580 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6%, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με άλλες κατηγορίες καταναλωτικών ειδών, όπως η ένδυση και η υπόδηση.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τον πόλο που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην επέκταση της αγοράς των καλλυντικών, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, την οποία στηρίζει η γενιά ανάμεσα στα 25-40 χρόνια, η λεγόμενη Gen Z. Η γενιά του TikTok, του internet και των κινητών, έχει τις γνώσεις και την αντίληψη να αναζητήσει στο internet τα προϊόντα που θέλει, να συγκρίνει τιμές και να καταλήξει στη σωστή αγορά.

Παράλληλα, αυξητική τάση εμφανίζουν και τα premium προϊόντα του κλάδου, τα οποία θα εμφανίσουν μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ενδιαφέρον στοιχείο, που όμως δεν αποτελεί έκπληξη, αφού από τα χρόνια της πανδημίας βλέπαμε τη συγκεκριμένη τάση, είναι πως τα προϊόντα ευεξίας, νέας γενιάς, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά κλπ έχουν επίσης αυξητική τάση και μάλιστα γύρω στο 10%!

Την επόμενη τετραετία αναμένονται εξαγορές πιο μικρών brands, που γνωρίζουν τεράστια άνθηση, αλλά και συγχωνεύσεις ανάμεσα σε πιο μεγάλα, επώνυμα, που θα αλλάξουν το εμπορικό τοπίο.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα στοιχεία της Circana κατέδειξαν ότι το 2022 οι πωλήσεις προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς κινήθηκε αυξητικά γύρω στο 1,7% σε αξία, ενώ με ενώ με όρους όγκου σημειώθηκε πτώση 3,9%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), ο τζίρος σε βασικές κατηγορίες καλλυντικών αυξήθηκε κατά 3,5% σε όρους αξίας σε σύγκριση με το 2021, μία αύξηση που επηρεάστηκε αρκετά από τις ανατιμήσεις των προϊόντων, λόγω της πληθωριστικής κρίσης που επικράτησε τους προηγούμενους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας.

Η ομάδα του eshop zizel.gr αναφέρει σχετικά πως «Σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2022 προβλέπεται να κυμανθεί η αύξηση πωλήσεων και το 2023, οπότε η βιομηχανία καλλυντικών αναμένεται να ανακάμψει από το πανδημικό σοκ, τους εμπορικούς περιορισμούς και τον πληθωρισμό».

