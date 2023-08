Πολιτισμός

Τέμπη: Πτυχιούχος Νομικής ο Κυπριανός, θύμα του δυστυχήματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κλίμα συγκίνησης η παράδοση του πτυχίου του Κυπριανού. Η συγκλονιστική ανάρτηση της αδελεφής του.

-

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρέδωσε το πτυχίο του 23χρονου, Κυπριανού Παπαϊωάννου, στην αδελφή του Εύα. Έξι μήνες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Εύα παρέλαβε τη βεβαίωση που αναγράφει ότι κρίνεται άξιος του πτυχίου του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην ανάρτηση της αναφέρει: «Σήμερα παρέλαβα το πτυχίο σου Κύπρος Παπαϊωάννου μου. Βέβαια εσύ πήρες το πτυχίο της ζωής , το πέρασες με άριστα και ζεις τώρα στο για πάντα... Αλλά κ πάλι συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε τη Νομική Σχολή ΑΠΘ που σε τίμησε με τον τρόπο αυτό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή σταδιοδρομία!».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: Foititikanea.gr