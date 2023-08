Οικονομία

North Evia Pass: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Η πλειοψηφία των δικαιούχων προτίμησε την υποβολή αίτησης απευθείας μέσω της εφαρμογής του Πολίτη στο vouchers.gov.gr, ενώ ένας μικρότερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ (586 αιτήσεις).

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι υποβολές των αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης North Evia Pass 2023 μέσω του vouchers.gov.gr.

Συνολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων δημιουργήθηκαν 112.915 αιτήσεις, ενώ υποβλήθηκαν οριστικά 102.827 (36.070 αιτήσεις που είχαν ως προορισμό τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και 66.757 αιτήσεις που είχαν ως προορισμό τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας). Η πλειοψηφία των δικαιούχων προτίμησε την υποβολή αίτησης απευθείας μέσω της εφαρμογής του Πολίτη στο vouchers.gov.gr, ενώ ένας μικρότερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ (586 αιτήσεις).

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των αιτήσεων και όπως προβλέπεται από την υπ' αρ. ΦΕΚ 5178/Β/24-8-2023 ΚΥΑ, διενεργήθηκε κλήρωση από τον φορέα υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι τελικοί 6.550 δικαιούχοι τής δράσης: 3.050 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ύψους 100 ευρώ για το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και 3.500 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ύψους 150 ευρώ για το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης https://vouchers.gov.gr/northeviapass2023, όπου οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων συνδεόμενοι στην εφαρμογή τους και ελέγχοντας την κατάσταση της αίτησής τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης, θα είναι σε κατάσταση "Κληρωθείσα". Για τους δικαιούχους που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης, έχει εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας. Για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC-ανέπαφων συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι οι άυλες ψηφιακές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) και αποκλειστικά στην περιοχή που επέλεξαν οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησής τους (Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ή Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας) μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις φωτιές του Αυγούστου του 2021, σε συνέχεια αντίστοιχου σχήματος της προηγούμενης χρονιάς.

Να σημειώσουμε ότι το North Evia Pass υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι λεπτομέρειες της δράσης ρυθμίζονται με την υπ' αρ. 50/24-08-2023 (ΦΕΚ Β' 5718/24.08.2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Αναλυτικός οδηγός υπό μορφή ερωταπαντήσεων, βρίσκεται στο https://vouchers.gov.gr/northeviapass2023, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση δίδεται το Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο τηλέφωνο 215 215 7841 (Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00).

