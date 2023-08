Πολιτική

Μητσοτάκης: Το μόνο που δεν διορθώνεται είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καλύτερη φύλαξη των δασών και των συνόρων με μεγαλύτερη αποτροπή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του.

Με σαφείς αιχμές για τις εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών ξεκίνησε την δευτερολογία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Γνωρίζαμε πως στη Βουλή υπάρχει ένα κόμμα χωρίς αρχηγό, σήμερα μάθαμε ότι υπάρχει και αρχηγός χωρίς κόμμα» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε πως τα όσα είπε ο κ. Στίγκας για τους βουλευτές, που τέθηκαν εκτός κόμματος, δεν θα πρέπει να μείνουν ασχολίαστα. Συνεχίζοντας στον πυρήνα της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης είπε πως όλες οι χώρες της Μεσογείου έχουν κάποιες χρονιές με πολλές καταστροφικές πυρκαγιές. «Δεν γίνεται να πετάμε νούμερα δεξιά και αριστερά για να λέμε ότι είμαστε χειρότερα από τους άλλους» είπε, αναφερόμενος στο παράδειγμα χωρών όπως η Πορτογαλία, η οποία είχε 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα πέρυσι.

Κατηγόρησε τον κ.Ανδρουλάκη για "ένδεια επιχειρημάτων" και παρουσίασε στοιχεία του Γιούριστατ για τον πληθωρισμό σύμφωνα με τα οποία τον Αύγουστο είναι στο 3,4% όταν στην ΕΕ είναι πάνω από 5%, και προσέθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον πληθωρισμό τροφίμων για το οποίο θα γίνουν ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

"Οι επιδόσεις μας στην οικονομία είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Με το πρώτο νομοσχέδιο υλοποιήσαμε το μισό των δεσμεύσεων για την τετραετία που έχουμε μπροστά μας" είπε ο κ.Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στις στατιστικές για τις πυρκαγιές από το 2006, οι οποίες όπως είπε δείχνουν ότι στα μεσογειακά περιβάλλοντα υπάρχει έντονη κυκλικότητα και αυτό χειροτέρεψε από την κλιματική κρίση.

"Έχουμε κάποιες κακές χρονιές και κάποιες καλές στον αριθμό στρεμμάτων. Το 2007 ήταν η χειρότερη χρονιά όπως και το 2021 και το 2023. Η Πορτογαλία είχε το 2016 και το 2017 που κάηκαν συνολικά 7,5 εκ στρέμματα. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσες εκτάσεις καίγονται, αυτό λέει η επιστήμη. Είναι σημαντικό να μιλάμε με τις μεσογειακές χώρες και να ανταλλάσουμε τεχνογνωσία" τόνισε ο ίδιος.

Απαντώντας στις καταγγελίες της κ.Κωνσταντοπούλου για το Μάτι και τις ευθύνες των αξιωματικών που είναι κατηγορούμενοι, είπε ότι "υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, να είστε πολύ πιο προσεκτική γιατί αυτοί οι αξιωματικοί που αναφέρεστε σήμερα είναι στη Δαδιά μέσα στη φωτιά, και ακούν εσάς να του κουνάτε το δάχτυλο και να θέλετε να τους βάλετε φυλακή. Με τι ψυχολογία θα πάνε αύριο να σβήσουν μια φωτιά; Εάν καταδικαστεί κάποιος θα σεβαστούμε την απόφαση, αλλά μέχρι τότε να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας. Είναι ανέντιμο να δολοφονείτε χαρακτήρες με τρόπο που παραπέμπει σε άλλη ιδιότητα και όχι σε αυτή του πολιτικού αρχηγού. Το ελικόπτερο στο Μάτι έφυγε επειδή έμεναν 15 λεπτά καύσιμα απ΄ότι έμαθα. Μεταφέρατε στη Βουλή μια υπόθεση που αξιολογεί η δικαιοσύνη".

Απαντώντας στον κ.Ανδρουλάκη είπε ότι η φωτιά του 2007 στην Πάρνηθα είχε μια ιδιαιτερότητα, γιατί ήταν καταστροφική όχι για τον αριθμό στρεμμάτων που έκαψε αλλά γιατί έκαψε το μισό ελατοδάσος της Πάρνηθας, ενώ τα πεύκα αναγεννηθήκαν πλήρως. "Θα υπάρξει αναγέννηση των δασών εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Η αξιοποίηση των πόρων γίνεται κατόπιν μελετών των δασικών υπηρεσιών και τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δασάρχες" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργος αναφέρθηκε και στη φωτιά στον Έβρο, που μαίνεται για 13η ημέρα. "Ο Έβρος καίγεται 13 ημέρες και υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες για να σβήσει αυτή η φωτιά. Γιατί δεν σβήνει η φωτιά; Πιστεύετε ότι γίνονται λάθη; Να βγείτε να το πείτε. Δεν μπορείτε να χειροκροτείτε τους πυροσβέστες και την ίδια ώρα να τους κατηγορείτε ότι δεν σβήνει η φωτιά", είπε με νόημα.

Ειδική αναφορά έκανε και στους μετανάστες που βρέθηκαν στη Δαδιά. "Όσοι βρέθηκαν στην Δαδιά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Το 112 έστειλε μηνύματα σε 2 γλώσσες. Να αναρωτηθείτε ποιοι τους πήγαν εκεί. Ποιες είναι αυτές οι ΜΚΟ που έχουν εικόνα και τους οδηγούν σε καταστάσεις εγκλωβισμού. Είναι τραγικό αυτό που έγινε αλλά δεν θα προσλάβουμε μόνο δασοφύλακες αλλά και συνοριοφύλακες"

Κεντρικός στόχος για την κυβέρνηση είναι η καλύτερη φύλαξη των δασών και των συνόρων με μεγαλύτερη αποτροπή.

"Υπάρχουν κόμματα που διακινούν απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να παίρνουν απάντηση", είπε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μέσα στα δάση επιτρέπονται ανεμογεννήτριες υπό προϋποθέσεις.

Έντονη κριτική άσκησε ο πρωθυπουργός και στα fake news που, όπως είπε, ακούστηκαν από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

"Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και θεωριών συνωμοσίας. Λέτε ό,τι σαχλαμάρα σας κατέβει με το αζημίωτο και όταν σας απαντάμε βγάζετε και γλώσσα. Νισάφι πια. Δεν θα είστε στο απυρόβλητο. Μας είπατε το εξής αμίμητο: Έσβησαν οι φωτιές στην Πάρνηθα όταν ρίξαμε επιβραδυντικό. Ποιος σας λέει αυτές τις σαχλαμάρες; Ποια αεροπλάνα ρίχνουν επιβραδυντικό; Να σας το εξηγήσω για να αντιληφθείτε τι μέγεθος της σαχλαμάρας. Επιβραδυντικό χρησιμοποιούν μόνο τα Πετζεντελ και το χρησιμοποιούμε ελάχιστα και έχει ελάχιστη συνεισφορά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς" ανέφερε.

Τέλος δήλωσε περήφανος για το έργο του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, είπε ότι πήραμε βοήθεια σε επίπεδο τεχνογνωσίας από τη Γαλλία και το υπουργείο πλέον οργανώνεται ικανοποιητικά. "Η χώρα δεν είχε μηχανισμό αποκατάστασης και κάλυψης των αναγκών των φυσικών καταστροφών. Ξεκίνησε με τον Ιανό όπου δώσαμε ένα δισ ευρώ. Κάνω την αντιδιαστολή μεταξύ αυτού που δεν υπήρχε και αυτού που υπάρχει" είπε και προσέθεσε ότι "οι φορείς προστατευμένων περιοχών συγχωνεύτηκαν από την κυβέρνηση διότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ είχαν διοικητικά συμβούλια αλλά όχι εργαζόμενους. Γιαυτό τα συγχωνεύσαμε".

"'Ακουσα ιδέες αλλά όχι τεκμηριωμένο σχέδιο" είπε ο κ.Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε επιστολή που έλαβε από την WWF, η οποία θέτει μια σειρά προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής φύσης και των οικισμών από τις πυρκαγιές.

"Αποτελούν το μπούσουλα του σχεδίου μας. Μακάρι να άκουγα παρόμοιες προτάσεις από τα άλλα κόμματα. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων, αλλά και εθελοντές, ενώ οι εποχικοί είναι για το καλοκαίρι και η πρόταση για μονιμοποίηση αντιβαίνει τις αντοχές της οικονομίας. Δεν είναι υπόθεση "των άλλων". Εμείς πρέπει να κινητοποιηθούμε. Τη γνώμη αυτών που σβήνουν φωτιές θα την ακούσω με προσοχή, δεν είναι άποψη του καναπέ" κατέληξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του.

Η τριτολογία του πρωθυπουργού

"Κατ' αρχάς, ουδέποτε απέρριψα συλλήβδην αυτά τα οποία άκουσα διότι αποσπασματικά, κάποια από τα πράγματα τα οποία αναφέρατε είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σωστά και εντάσσονται σε μία συνολική πολιτική, την οποία έχουμε εκπονήσει και την οποία προσπαθούμε να υλοποιήσουμε", τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας για τρίτη φορά στο βήμα της Ολομέλειας κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα, τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και τις πρωτοβουλίες που δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Επικαλέστηκε την αναφορά του κ. Φάμελου στην προστασία των οικισμών, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δάση. "Είναι χαρτογραφημένοι αυτοί οι οικισμοί για πρώτη φορά από την Πολιτική Προστασία κι έχουμε κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ακριβώς για να μην επιτρέπουμε σε περίπτωση που φθάσει μια φωτιά μέχρι τον οικισμό, να μπαίνει εύκολα στον οικισμό. Και πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε και κάτι: πέραν της μεγάλης έκτασης της φυσικής καταστροφής, κάτι που δεν το έκρυψα και είπα ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη καταστροφή, ουσιαστικά οι περιουσίες των πολιτών προστατεύτηκαν. Τα χωριά προστατεύτηκαν γιατί ακριβώς μπορέσαμε Πυροσβεστική και εθελοντές και συχνά και κάτοικοι να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους. Δεν είχαμε κανένα χωριό το οποίο κάηκε παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες και στον Έβρο χθες. Δύο χωριά προστατεύτηκαν αποτελεσματικά από την Πυροσβεστική και από τους κατοίκους. Όμως το τι γίνεται πέριξ ενός χωριού το οποίο είναι χτισμένο μέσα στα πεύκα, ποιες είναι οι οδοί διαφυγής, ξέρουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι 50 - 100 οικισμοί στη χώρα οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά όπως το Μάτι. Το γνωρίζουμε ήδη και πρέπει εκεί να προτεραιοποιήσουμε τις ενέργειές μας. Είναι σωστή αυτή η παρατήρησή σας".

"Διαθέσαμε κ. Ανδρουλάκη 250 εκατομμύρια σε δράσεις πρόληψης από το Ταμείο Ανάκαμψης", τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι και στη μερική αναδιάρθρωση δίνεται ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα σε δράσεις πρόληψης. Και επανέλαβε: "Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορούμε ως διά μαγείας να καθαρίσουμε το σύνολο των ελληνικών δασών από τη βιομάζα είναι βαθιά νυχτωμένος. Είναι κάτι που είναι πρακτικά ανέφικτο. Εξ ου και η προτεραιοποίηση έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες θα το ξαναπώ, τα περιαστικά δάση, γι αυτό και πονάει η απώλεια οποιουδήποτε πνεύμονα πρασίνου της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Γι αυτό και έγιναν δράσεις στο Σέιχ Σου, αλλά και στα περιαστικά δάση της Αττικής. Εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας κι αυτό είναι κάτι στο οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι όπως και στην ενίσχυση της δασικής μας υπηρεσίας".

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει τη δική της αυτοκριτική κι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα διορισμοί. Είπε όμως: «Ελάτε κάποια στιγμή στο Συντονιστικό, η πρόσκληση είναι ανοιχτή για να δείτε τι σημαίνει συντονισμός πυρκαγιάς, σε real time. Τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται όλοι οι φορείς πια, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασολόγοι και οι δασικοί. Δεν υπήρξε πυρκαγιά στην οποία ο δασικός να μη βρίσκεται στο πεδίο». Εξήγησε ότι χαράσσονται από πριν κάποιες αντιπυρικές ζώνες, αλλά η φωτιά δεν κινείται πάντα με τον τρόπο που μπορούμε να προβλέψουμε και γι αυτό απαιτείται επί τόπου να χαραχτούν κάποιες άλλες κι αυτή είναι μια δουλειά που δεν την κάνει μόνος του ο πυροσβέστης, αλλά σε συνεργασία με το δασάρχη.

Τόνισε επίσης ότι σε όλες τις συσκέψεις οι δασικές υπηρεσίες και ο γενικός διευθυντής δασών συμμετέχει γιατί πολύ απλά απέκτησε πολιτικό προϊστάμενο.

Διάβασε ακολούθως απόσπασμα παλιότερων δηλώσεων του κ. Φάμελου στις οποίες ανέφερε ότι "είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω της φυσικής ωρίμανσης δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου κάποιες πυρκαγιές αποτελούν μία διαδικασία φυσικής ανανέωσης των δασικών οικοσυστημάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μη γίνονται mega πυρκαγιές, δηλαδή να μην έχουν μεγαλύτερη έκταση και να μη γίνονται πυρκαγιές επί περιοχών που έχουν ήδη ξεκινήσει την αναγέννηση του δασικού οικοσυστήματος, γιατί τότε διακόπτεται οποιαδήποτε διαδικασία φυσικής αναγέννησης". Και σχολίασε: "Εσείς τα λέγατε και είναι σωστά. Τα λέγατε όταν ήσασταν υπουργός γιατί τώρα πρέπει να λέμε άλλα;"

Ολοκληρώνοντας επεσήμανε, μεταξύ άλλων ότι "για οργανωμένους εμπρησμούς κανείς δε μίλησε, αλλά είναι βέβαιο και αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πυρκαγιών προέρχονται από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Υπάρχουν όντως και κάποιες που προέρχονται από το ΔΕΔΔΗΕ. Είναι σωστό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από ανθρώπινο χέρι".





"Μπορούμε να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε άλλες προσεγγίσεις αν και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πρόοδος και η συντήρηση στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα χρέος τα τρία κόμματα, να απομονώσουμε τις φωνές του απόλυτου ανορθολογισμού που το μόνο το οποίο κάνουν είναι να ψεκάζουν την κοινή γνώμη με θεωρίες συνωμοσίας και όχι απλά να μην αναβαθμίζουν το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, αλλά δυστυχώς ολοένα και περισσότερο να γκρεμίζουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Εγώ θα απαντώ σε αυτά πάντα", τόνισε κλείνοντας.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον Έβρο και Evros Pass, ενώ γνωστοποίησε ότι έως το 2027 θα έρθουν και άλλα Canadair.





