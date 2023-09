Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

Ζητήματα επικαιρότητας και διαμόρφωση νομοσχεδίων τίθενται επί τάπητος. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα θα κάνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός.

Στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, 1 Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ρόδο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

δασικές πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων, Ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια για τις

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους των μέτρων για τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας και την προστασία της εργασίας,

Παρουσίαση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Αναπληρωτή Υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών στελέχωσης της Δικαστικής Αστυνομίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας - Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 όσον αφορά στις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικο Παπαθανάση ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου για την πορεία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων,

Ενημέρωση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και την Υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου για τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Γιώργο Φλωρίδη για την επιλογή Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικο ύ Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,

Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικο ύ Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.