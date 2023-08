Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Τα “κόκκινα” κτήρια και το σχέδιο φιλοξενίας πολιτών

Τι προκύπτει έως σήμερα από τις αυτοψίες και τις καταγραφές ζημιών από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Σχέδιο φιλοξενίας πολιτών που έμειναν ανέστιοι.

Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη φιλοξενία των πολιτών σε ανάγκη λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2023, αλλά και για τη στέγαση, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, των πολιτών των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, προχώρησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους.

Ειδικότερα, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιείται από τη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. το σχήμα της επιχορήγησης της προσωρινής στέγασης των πολιτών των οποίων επλήγη η πρώτη κατοικία από τις πυρκαγιές. Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2023, αμέσως μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, σε όσους η κύρια και μόνιμη κατοικία τους υπέστη βλάβες από την πυρκαγιά και χαρακτηρίστηκε, από τα κλιμάκια της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ως προσωρινά - μέχρι την επισκευή - ακατάλληλη για χρήση («κίτρινη») ή επικίνδυνη για χρήση («κόκκινη»).

Σημειώνεται ότι ήδη τα αρμόδια κλιμάκια έχουν προχωρήσει τη διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών, με αποτέλεσμα στους δήμους Μαραθώνος, Αλεξανδρούπολης, Ιάσμου, Νέστου, Αχαρνών, Φυλής και Ασπροπύργου, με τον προσωρινό αριθμό των καταγραφών των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ) να έχει ανέλθει μέχρι στιγμής στα 325, εκ των οποίων:

118 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), 143 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά - μέχρι να επισκευαστούν - ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και 64 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).

Πρόκειται για αυτοψίες και καταγραφές για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται στους δικαιούχους ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην πληγείσα κατοικία, θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα δίδεται έως 2 χρόνια στους ιδιοκτήτες και για 6 μήνες στους ενοικιαστές. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, εντός 3 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για τη χορήγηση της επιδότησης, επιλέγοντας, είτε την επιδότηση ενοικίου, είτε την επιδότηση συγκατοίκησης (η εκδοχή αυτή αφορά τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος φιλοξενείται σε κατοικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου για τις παραπάνω χρονικές περιόδους).

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται, είτε η ημερομηνία έναρξης της συγκατοίκησης, είτε η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

