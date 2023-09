Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός - ΔΥΠΑ: Δεκάδες χιλιάδες voucher ενεργοποιήθηκαν τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εξαργυρώθηκαν οι περισσότερες επιταγές κοινωνικού τουρισμού, τον μήνα κορύφωσης της σεζόν.

-

Συνολικά 51.126 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στο διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πρέβεζα. Ενδεικτικά, οι 15 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα τον περασμένο μήνα είναι:

Οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-24 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Oι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα της Ρόδου, της Β. Εύβοιας και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.





Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Φωτιά στην Δαδιά: 25 παράτυποι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες

Εμπρησμοί σε βενζινάδικα: Σύλληψη αστυνομικού και φοιτητή