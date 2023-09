Αθλητικά

Europa League: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι, όπου μετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο Europa League

-

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ομίλων του Europa League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Απαιτητικός ο όμιλος των Πειραιωτών, που θα βρουν απέναντί τους την κάτοχο του Conference League, Γουέστ Χαμ και την περσινή... γνώριμη Φράιμπουργκ, καθώς και την άπειρη Μπάτσκα Τόπολα από τη Σερβία στο 1ο γκρουπ.

Οι δε «πράσινοι» απέφυγαν τα χειρότερα ωστόσο μετέχουν ασφαλώς σε έναν ζόρικο όμιλο, αφού θα βρουν απέναντί τους τις Βιγιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα στο 6ο γκρουπ. Από την άλλη, η Ένωση είχε ίσως τη χειρότερη δυνατή κλήρωση, καθώς στον 2ο όμιλο θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, τη Μαρσέιγ και την Μπράιτον!

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ, κόντρα στην οποία μέτρησε πέρυσι μία ισοπαλία και μία ήττα, με την ΑΕΚ από τη μεριά της να κοντράρεται με τους Μασσαλούς, που απέκλεισε στα προκριματικά του Champions League ο Παναθηναϊκός.

Οι αγώνες της φάσης των ομίλων αρχίζουν στις 21 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 14 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι οκτώ δεύτεροι θα δώσουν αγώνες πλέι-οφ με τις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους του Champions League. Οι τρίτοι των ομίλων του Europa League συνεχίζουν στα πλέι-οφ του Europa Conference League.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι

1ος όμιλος

Γουέστ Χαμ

Ολυμπιακός

Φράιμπουργκ

Μπάτσκα Τόπολα

2ος όμιλος

Άγιαξ

Μαρσέιγ

Μπράιτον

ΑΕΚ

3ος όμιλος

Ρέιντζερς

Μπέτις

Σπάρτα Πράγας

Άρης Λεμεσού

4ος όμιλος

Αταλάντα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Στουρμ Γκρατς

Ράκοφ

5ος όμιλος

Λίβερπουλ

ΛΑΣΚ Λιντς

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Τουλούζ

6ος όμιλος

Βιγιαρεάλ

Ρεν

Μακάμπι Χάιφα

Παναθηναϊκός

7ος όμιλος

Ρόμα

Σλάβια Πράγας

Σέριφ Τιρασπόλ

Σερβέτ

8ος όμιλος

Λεβερκούζεν

Καραμπάγκ

Μόλντε

Χάκεν

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Φωτιά στην Δαδιά: 25 παράτυποι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες

Εμπρησμοί σε βενζινάδικα: Σύλληψη αστυνομικού και φοιτητή