Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές - Meteo: Αύξηση 365% στις καμένες εκτάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλιβερές πρωτιές της χώρας μας μεταξύ όλων των χωρών της Μεσογείου, ανησυχία στους επιστήμονες για το περιβαλλοντικό μέλλον της περιοχής.

-

Κατά 270% αυξήθηκαν οι καμμένες εκτάσεις στην Ελλάδα από την αρχή του 2023 έως και 30 Αυγούστου, σύμφωνα με την ερευνητική μονάδα «Meteo» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo:

Η αύξηση κατά 270% στις καμένες εκτάσεις φέτος στην Ελλάδα υπολογίστηκε σε σύγκριση με την έκταση που καίγεται ετησίως στη χώρα μας κατά μέσο όρο την τελευταία 20ετία, από το 2002 έως το 2022.

Ειδικότερα, η Ελλάδα καταγράφει 1.610.080 στρέμματα καμένων εκτάσεων έως την Τετάρτη 30 Αυγούστου, 1η μεταξύ 20 μεσογειακών χωρών, και ακολουθεί η η Ισπανία με 843.150 στρέμματα και τρίτη η Ιταλία με 630.610 στρέμματα. Οι καμένες εκτάσεις αυξήθηκαν και στη η Γαλλία (+68%) και το Μαρόκο (+43%), ενώ μείωση καταγράφεται στις υπόλοιπες χώρες.

Ωστόσο, μείωση -20% καταγράφει ο αθροιστικός αριθμός των μεγάλων δασικών πυρκαγιών (>300 στρέμματα) στην Ελλάδα, από την αρχή του 2023 έως και την Τετάρτη 30.08.2023, σε σύγκριση με τον αριθμό μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) εκδηλώνονται στη χώρα μας σε ετήσια κλίμακα.

Αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών καταγράφεται σε Ισπανία (+80%), Γαλλία (+198%), Μαρόκο (+94%), Κύπρο (+2%), Λιβύη (+3%) και Σλοβενία (+14%). Έτσι, καταγράφοντας 45 μεγάλες δασικές πυρκαγιές (>300 στρέμματα) έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται έβδομη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 344 δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του 2023.

Η μέση καμένη έκταση ανά μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους, έως και την Τετάρτη 24.08.2023, σημειώνει αύξηση +365% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2002 – 2022.

Καταγράφοντας, κατά μέσο όρο, 35.780 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών, με τεράστια μάλιστα διαφορά. Δεύτερη έρχεται η Αλγερία με μέσο όρο 9.280 ανά δασική πυρκαγιά και τρίτη η Συρία με μέσο όρο 6.052 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στην Ιταλία (+20%), με τις υπόλοιπες χώρες να παρουσιάζουν μείωση στον μέσο όρο των στρεμμάτων ανά δασική πυρκαγιά.

Τα στοιχεία αυτά όπως σημειώνει το Meteo, καταδεικνύουν ότι απαιτείται μια άμεση, δραστική αλλαγή προς ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η μονάδα ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ μπορεί να συνεισφέρει με εργαλεία και υπηρεσίες όπως ενδεικτικά είναι:

- το εκτεταμένο και πιο πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στην Ελλάδα,

- το προηγμένο προγνωστικό σύστημα ταχείας απόκρισης IRIS 2.0 και

- οι υψηλής ανάλυσης μετεωρολογικές και πυρομετεωρολογικές προγνώσεις.

Πηγή: Meteo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Φωτιά στην Δαδιά: 25 παράτυποι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες

Εμπρησμοί σε βενζινάδικα: Σύλληψη αστυνομικού και φοιτητή