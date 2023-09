Πολιτισμός

ΥΠΠΟ - Ακρόπολη: Οι Ζώνες Επισκεψιμότητας τίθενται σε εφαρμογή

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέγουν την ώρα, που επιθυμούν να επισκεφθούν το μνημείο και να κλείνουν το εισιτήριό τους.

Από Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Ζωνών Επισκεψιμότητας στην Ακρόπολη από τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας hhticket.gr, οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέγουν την ώρα, που επιθυμούν να επισκεφθούν το μνημείο και να κλείνουν το εισιτήριό τους. Για το νέο καθεστώς επισκεψιμότητας στην Ακρόπολη, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης με κεντρικό μήνυμα τη γνωριμία της Ακρόπολης στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το δίγλωσσο βίντεο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Παπαστράτος.

