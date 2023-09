Κόσμος

Κατεχόμενα - Τατάρ: Oι εργασίες κατασκευής του δρόμου Άρσους - Πύλας θα συνεχιστούν

«‘Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες για την κατασκευή του δρόμου στην Πύλα», δήλωσε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ στο τουρκικο τηλεοπτικό κανάλι Ουλουσάλ Κανάλ, λέγοντας ότι και οι διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζονται.

Στη συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι ο Τ/Κ ηγέτης είπεσχετικά με την επίθεση που έγινε στις 26 Αυγούστου στο τζαμί Koprulu Hac? Ibrahim Aga στη Λεμεσό, ότι «το δυσάρεστο σημείο της υπόθεσης της επιθέσεως σε αυτό το τζαμί είναι ότι ο δράστης δεν βρέθηκε και δεν συνελήφθη ποτέ. Δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Εντούτοις, σε ένα κανονικό κράτος, οι δράστες των επιθέσεων θα έπρεπε να είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο και να είχαν καταδικαστεί. Ωστόσο, αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής στη ‘νότια Κύπρο’. Αυτό με θλίβει».

«Στη δήλωση που έκανα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τους μετέφερα το εξής μήνυμα υπογραμμίζοντας ότι: Οπωσδήποτε αυτοί οι εγκληματίες πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο δικαστήριο και τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για τη μέγιστη απαίτησή μας. Αυτό το τζαμί είναι εξαιρετικά πολύτιμο για εμάς. Υπάρχει ιστορία εκεί. Υπάρχουν προσευχές που διαβάζονται εκεί για αιώνες. Υπάρχει ο αγώνας μας, των μουσουλμάνων , του ισλαμικού κόσμου και του τουρκοκυπριακού λαού στη Λεμεσό. Χρησιμοποιούν εκφράσεις του τύπου: ‘Είμαστε όλοι αδέλφια’, ‘οι λαοί υπάρχουν για την ειρήνη’ αλλά δεν παρακολουθούν όλες αυτές τις νέες εξελίξεις. Ή δεν προτίθενται να τις παρακολουθήσουν. Επειδή δεν είναι προς το συμφέρον τους. Αυτοί που επιτέθηκαν στο τζαμί μου θα πρέπει να αναλογιστούν για άλλη μια φορά για ποιο σκοπό τους χρησιμοποιούν. Συνεπώς και η άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβει ανάλογη θέση. Τι είδους συμπεριφορά θα υιοθετούσαν αν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε στις αξίες που πιστεύουν; Πιθανότατα θα αντιδρούσαν πολύ έντονα».

«Αντιμετωπίζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Για τα επεισόδια στην Πύλα, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «την περασμένη εβδομάδα, ο κόσμος αντίκρισε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα που επικρατεί στην ‘τδβκ’. Εδώ αντιμετωπίζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, το βασικό κράτος εδώ είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως στις 4 Μαρτίου 1964, με την απόφαση υπ΄ αριθμόν 186 που ελήφθη στη Νέα Υόρκη ενάντια σε εκείνους που ήθελαν να σφαγιάσουν τους Τούρκους και να τους πετάξουν έξω από το κράτος ώστε να μετατρέψουν αυτόν τον τόπο σε μια Ελληνική Δημοκρατία, πάρθηκε η εξής απόφαση: ‘Ας τακτοποιηθεί το Κυπριακό ζήτημα, ας πάει η Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο’. Αλλά σε ποιον θα πάει το ειρηνευτικό σώμα και σε ποιον θα είναι υπόλογο; Στην Κυπριακή Δημοκρατία! Με άλλα λόγια, στο κράτος όπου ήταν πρόεδρος ο Μακάριος, στο κράτος όπου δίωκαν τους Τουρκοκύπριους...».

«Οι εργασίες κατασκευής του δρόμου στην Πύλα ελπίζουμε ότι θα ξαναρχίσουν σύντομα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μετά από αυτά τα περιστατικά, στο πλαίσιο της καλής θέλησης, τις αναστείλαμε για λίγο και κάναμε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι αυτό που έχει κάνει τις μεγάλες αδικίες στο κυπριακό ζήτημα από την αρχή. Σχετικά με αυτές τις 5 χώρες, ισχύει αυτό που έχει πει και ο Ερντογάνκαι έχει βρει μεγάλη απήχηση στις καρδιές του κόσμου: ‘Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από Πέντε’… Αυτοί, επειδή αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία λένε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να κάνει δρόμους ακόμη και στη νεκρή ζώνη. Μπορεί να κάνει επίσης σπίτια, πανεπιστήμια και εμπορικά καταστήματα στη νεκρή ζώνη. Τα ίδια κάνουν πάντα. Αψηφώντας τους κανόνες. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται τίποτα στην νεκρή ζώνη χωρίς να υπάρχει συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

«Συγχαίρω τους ανθρώπους μας»

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «ο ‘λαός’ μας μετακινείται από την Πύλα μέσω των βρετανικών βάσεων και από το Πέργαμος προς την ‘τδβκ’. Εδώ και χρόνια δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι Τούρκοι θα μπορούν να πηγαίνουν εύκολα στο σχολείο, στο νοσοκομείο και στην εργασία τους. Τα τελευταία χρόνια, η κίνηση στις πύλες αυτές έχει γίνει πιο έντονη. Οι τουρίστες πηγαινοέρχονται. Οι Έλληνες έρχονται για να ψωνίσουν επειδή τα παζάρια μας είναι φθηνότερα. Σε μία ώρα έρχονται και σε μία ώρα φεύγουν. Είναι μια κόλαση. Είναι σαν να σου λένε μην μένεις στην Πύλα. Καλύτερα πηγαίνετε στον βορρά. Εγκατασταθείτε στην ‘τδβκ’. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανθρώπους μας. Διότι ήταν πολύ αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν τα χωριά τους, με μεγάλο πείσμα και θάρρος για πολλά χρόνια. Εκεί ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία», υποστήριξε ο Ερσιν Τατάρ.

«Όπως έχετε συμφωνία με ‘νότο’ θα έχετε και με μάς»

Ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι «ο ΟΗΕ έχει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει στρατεύματα εδώ ως Ειρηνευτική Δύναμη. Αλλά δεν έχει συμφωνία με την ‘τδβκ’. Εμείς πριν από έναν χρόνο είπαμε ότι ασκούμε πλέον μια νέα πολιτική, μια πολιτική δύο κρατών. Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία στην Κύπρο, αυτή θα έχει οπωσδήποτε τον χαρακτήρα ‘δύο κρατών’. Από αυτή την άποψη, έχουμε αναπτύξει μια νέα αντίληψη. Όπως λοιπόν έχετε συμφωνία με την ελληνοκυπριακή πλευρά θα έχετε και με εμάς. Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα σε αυτή την περιοχή και εγγυήτρια αυτής της περιοχής. Τώρα, μετά από διαβουλεύσεις με την Τουρκική Δημοκρατία για τα θέματα αυτά, η κατάσταση έχει γίνει πιο ξεκάθαρη. Εμείς μέχρι τώρα δείχναμε καλή θέληση, πάλι και πάλι. Λέγαμε, γιατί να συμβιβαστούμε; Αρκεί ο ‘λαός’ μου να είναι καθησυχασμένος. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι. Γιατί εμείς έχουμε δίκιο. Δεν θα αφήσουμε τα δικαιώματα του λαού μας να καταπατηθούν. Θα κάνουμε την Κύπρο ισχυρότερη βήμα προς βήμα».

«Δεν θα συζητήσουμε για ομοσπονδία»

Δηλώνοντας ότι η ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’ θα πρέπει να αποδεχθεί τη λύση των δύο κρατών, ο Tatar σημείωσε ότι η ‘τδβκ’ δεν θα συζητήσει ξανά την προοπτική της ομοσπονδίας. «Το σχέδιο Ανάν ήταν ένα πολύ μεγάλο και ολοκληρωμένο σχέδιο. Είχε δώσει σημασία σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Βρετανία και η Αμερική. Είπαν να δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων στην Κύπρο αλλά όλοι απέτυχαν. Τι συνέβη; Αυτοί είπαν όχι, και εμείς είπαμε: τότε, λοιπόν, λύση δύο κρατών. Πλέον δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε μια λύση για ομοσπονδία. Σχετικά με την λύση δύο κρατών, πιστεύω ότι είναι πλέον η στιγμή να πούμε ότι η νέα πολιτική είναι αυτή και μόνον», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

«Ήρθαν σε ρήξη με τη Ρωσία»

Ο Τ/Κ ηγέτης υποστήριξε ότι «η ‘νότια Κύπρος’, με την υποστήριξη της Ελλάδας, εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει ισχυρότερη θέση έναντι της Τουρκίας. Δεν υπολόγισαν όμως τον ουκρανικό πόλεμο. Μετά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, το δυτικό μπλοκ ανάγκασε την ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν σε ρήξη με τη Ρωσία»

«Θα ήθελα να μοιραστώ για άλλη μια φορά μέσω του Ulus Kanal ότι οι συνθήκες δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί και ότι εδώ αγωνιζόμαστε για έναν μεγάλο τουρκισμό. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πατρίδα μας, την Τουρκία, και τον τουρκικό λαό μέχρι τέλους. Θα πορευθούμε μέσα από κάθε είδους θυσίες για το δίκαιο μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω τις προσευχές τους και την στήριξή τους ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητώ να μας στηρίζουν κάθε μέρα απέναντι στα όσα γράφονται, στα όσα σχεδιάζονται και στα όσα προβάλλονται και είναι λάθος. Η Τουρκία είναι η μητέρα πατρίδα. Η Τουρκία είναι η εγγυήτρια χώρα. Τι δουλειά έχει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι δουλειά έχουν εδώ η Βρετανία, η Αμερική, η Γαλλία, η Ελλάδα;»

«Θα υπάρξει αιματοχυσία εάν τα τούρκικα στρατεύματα αποσυρθούν»

Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «Όταν ζητάμε μια λύση δύο κρατών δεν πάει να πει ότι τους περιφρονούμε. Και το δικό μας κράτος είναι επίσης εδώ για να διατηρήσει την ειρήνη, την ηρεμία και την ασφάλεια. Και ο τουρκικός στρατός είναι εδώ για να διασφαλίσει την ειρήνη. Εάν τα τουρκικά στρατεύματα αποσυρθούν, θα υπάρξει αιματοχυσία. Σας το λέω χωρίς δισταγμό. Παλαιότερα το ζήσαμε αυτό. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ έχυσαν πολύ αίμα για να μετατρέψουν την Κύπρο σε Ελλάδα. Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται εδώ από το 1974. Από τότε, δεν έχει ανοίξει μύτη»

«Μακάρι να υπήρχαν πτήσεις από τη Ρωσία»

Για το θέμα των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία προς τα κατεχόμενα ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε: «Θα έλεγα μακάρι να γινόταν, αλλά δυστυχώς, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διστάζουν».

«(Οι υπηρεσίες του γραφείου της Ρωσίας) μακάρι να παρασχεθούν σύμφωνα με τους δικούς μας ‘νόμους’. Είμαστε ‘κράτος’. Κατά την γνώμη μου, το θέμα ξεκίνησε επειδή πολλοί Ρώσοι πηγαινοέρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν στον ‘νότο’. Υπάρχουν περίπου 20-25.000 Ρώσοι. Φημολογείται ότι ίσως να είναι και 50.000. Υπάρχουν τουρίστες, επιχειρηματίες, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορείς να τους μετρήσεις. Γνωρίζουμε όμως τους ανθρώπους που ζουν μόνιμα εδώ από τα σχολεία. Εμείς εδώ έχουμε βρετανικά σχολεία στα οποία πηγαίνουν πολλά παιδιά από την Ρωσία. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια διεθνής κοινότητας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Τώρα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρακολουθούμε και εμείς από εδώ την πολιτική της Τουρκίας. Υπάρχουν φυσικά και Ουκρανοί εδώ. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι μπορούν να πηγαινοέρχονται. Η ‘τδβκ’ είναι ένα πολιτισμένο, καλλιεργημένο, σύγχρονο, ασφαλές κράτος», υποστήριξε ο Τ/Κ ηγέτης.

«Θα έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο»

Σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ, «οι Ρώσοι διστάζουν [για τις απευθείας πτήσεις] επειδή η ‘τδβκ’ είναι ένα μη αναγνωρισμένο κράτος. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έρχονται εδώ από όλα τα μέρη του κόσμου μέσω της Τουρκίας. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που έρχονται μέσω Λάρνακας. Πηγαίνουν στην ‘νότια Κύπρο’ για να περάσουν εδώ. Όσο κι αν δεν το θέλουν, δεν μπορούν να το εμποδίσουν από την άποψη της ελεύθερης κυκλοφορίας. Έχουμε πλέον το αεροδρόμιο Ercan αυτήν τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έρθουν πολλοί περισσότεροι ταξιδιώτες τώρα. Σήμερα υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τη Καισάρεια. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από το Ντιγιάρπακιρ. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Τραπεζούντα, από το Γκαζιάντεπ, τη Σμύρνη, την Αττάλεια, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Είτε έτσι είτε αλλιώς έρχονται εδώ μέσω της Τουρκίας. Είμαι της άποψης ότι η ‘τδβκ’ θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο».