Πέθανε ο Λουντοβίκ Βατί - Ήταν μόλις 34 ετών

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θρήνο στο γαλλικό μπάσκετ.

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 34 ετών άφησε ο Λουντοβίκ Βατί. Ο παλαίμαχος Γάλλος μπασκετμπολίστας κατέρρευσε πριν από μερικά 24ωρα, ενώ έκανε προπόνηση στο γήπεδο της TOAC Τουλούζ, κι έκτοτε έπεσε σε κώμα.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θρήνο στο γαλλικό μπάσκετ, καθώς άπαντες ήλπιζαν στο θαύμα. Ο εκλιπών είχε παρουσιάσει πρόβλημα στην καρδιά το 2013 κι αναγκάστηκε να βάλει πρόωρο τέλος στην επαγγελματική καριέρα του.

Η αγάπη του για το μπάσκετ, όμως, δεν τον άφησε εκτός παρκέ. Συνέχισε να παίζει σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ωστόσο πριν λίγες ημέρες η καρδιά του τον «πρόδωσε» και πάλι, αυτή την φορά... χωρίς επιστροφή.

Μετά την κατάρρευσή του μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου το απόγευμα της Παρασκευής (1/09) ξεψύχησε.

