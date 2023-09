Πολιτική

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα

Συνέρχεται το Σάββατο το Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για να εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος. Πότε θα στηθούν οι κάλπες.

Με μοναδικό θέμα την έγκριση των υποψηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος, διεξάγονται οι εργασίες του Διαρκούς Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 11:00.

Ομιλητές θα είναι οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν την ατζέντα και τις προτεραιότητές τους.

Το Διαρκές Συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, με δυνατότητα φυσικής ή διαδικτυακής παρουσίας.

Οι υποψηφιότητες θα εγκριθούν ως ενιαία πρόταση.

Για την κατάθεση υποψηφιότητας απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ για τις υποψηφιότητες που εγκρίθηκαν από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή, δεν απαιτούνται υπογραφές.

Υπενθυμίζεται ότι η εκλογή Προέδρου θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, και εφόσον υπάρξει δεύτερος γύρος αυτός θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου.

