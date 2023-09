Αθλητικά

Πρόγραμμα Europa League: Πέμπτη θα παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Ίδια μέρα θα διεξάγονται οι αγώνες των τριών ελληνικών ομάδων που μετέχουν στην φάση των ομίλων του Europa League. Δείτε τις ημερομνηνίες και τις ώρες.

Με αγώνες στα γήπεδά τους θα εκκινήσουν στους ομίλους του Europa League 2023-24 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ενώ η ΑΕΚ θα κάνει ποδαρικό στη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας στην Αγγλία την Μπράιτον.

Όλες οι συναντήσεις των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση στην παρούσα φάση θα διεξαχθούν Πέμπτη, με την αρχή να γίνεται στις 21 Σεπτεμβρίου και τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Φράιμπουργκ, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη Βιγιαρεάλ.

Στο φινάλε των ομίλων ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Φάληρο με την Μπάτσκα Τόπολα, ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι Χάιφα, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Ακολουθεί το πρόγραμμα:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 Σεπτεμβρίου)

1ος όμιλος

Γουέστ Χαμ-Μπάτσκα Τόπολα 22:00

Ολυμπιακός-Φράιμπουργκ 22:00

2oς όμιλος

Μπράιτον-ΑΕΚ 22:00

Άγιαξ-Μαρσέιγ 22:00

6ος όμιλος

Ρεν-Μακάμπι Χάιφα 19:45

Παναθηναϊκός-Βιγιαρεάλ 19:45

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5 Οκτωβρίου)

1ος όμιλος

Μπάτσκα Τόπολα-Ολυμπιακός 19:45

Φράιμπουργκ-Γουέστ Χαμ 19:45

2oς όμιλος

Μαρσέιγ-Μπράιτον 19:45

ΑΕΚ-Άγιαξ 19:45

6ος όμιλος

Βιγιαρεάλ-Ρεν 22:00

Μακάμπι Χάιφα-Παναθηναϊκός 22:00

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26 Οκτωβρίου)

1ος όμιλος

Ολυμπιακός-Γουέστ Χαμ 19:45

Μπάτσκα Τόπολα-Φράιμπουργκ 19:45

2oς όμιλος

Μαρσέιγ-ΑΕΚ 19:45

Μπράιτον-Άγιαξ 22:00

6ος όμιλος

Βιγιαρεάλ-Μακάμπι Χάιφα 22:00

Παναθηναϊκός-Ρεν 22:00

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 Νοεμβρίου)

1ος όμιλος

Φράιμπουργκ-Μπάτσκα Τόπολα 22:00

Γουέστ Χαμ-Ολυμπιακός 22:00

2oς όμιλος

Άγιαξ-Μπράιτον 19:45

ΑΕΚ-Μαρσέιγ 22:00

6ος όμιλος

Ρεν-Παναθηναϊκός 19:45

Μακάμπι Χάιφα-Βιγιαρεάλ 19:45

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30 Νοεμβρίου)

1ος όμιλος

Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός 19:45

Μπάτσκα Τόπολα-Γουέστ Χαμ 19:45

2oς όμιλος

ΑΕΚ-Μπράιτον 19:45

Μαρσέιγ-Άγιαξ 22:00

6ος όμιλος

Μακάμπι Χάιφα-Ρεν 19:45

Βιγιαρεάλ-Παναθηναϊκός 22:00

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14 Δεκεμβρίου)

1ος όμιλο ς

ς Γουέστ Χαμ-Φράιμπουργκ 22:00

Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα 22:00

2oς όμιλος

Άγιαξ-ΑΕΚ 22:00

Μπράιτον-Μαρσέιγ 22:00

6ος όμιλος

Ρεν-Μαρσέιγ 19:45

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Χάιφα 19:45





