Λιμάνια Αττικής: ρεκόρ επιβατών το 2023 (πίνακες)

Δείτε αναλυτικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης της θερινής περιόδου 2023, στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.

Στον αριθμό ρεκόρ των 5,6 εκατομμυρίων επιβατών έφτασε η επιβατική κίνηση της φετινής θερινής περιόδου από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, που ισοδυναμεί με αύξηση 8,59% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικης.

Ειδικότερα, από τις αρχές Ιουνίου έως το τέλος του Αυγούστου (1.6.2023 έως και 31.8.2023) μετακινήθηκαν συνολικά 5.613.856 επιβάτες, όταν την ίδια χρονική περίοδο το 2022 είχαν μετακινηθεί 5.169.646.

Εξ’ αυτών, τα 3.007.125 επιβάτες ήταν από και προς το λιμάνι του Πειραιά, αύξηση 4,84% σε σχέση με την αντίστοιχη θερινή περίοδο του 2022.

Ενδεικτικό, της ανοδικής τάσης είναι ότι και τους τρεις θερινούς μήνες καταγράφεται αύξηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Εκτός από τον Πειραιά, η Ραφήνα εμφανίζει αύξηση +5,76% (955.051 επιβάτες) ενώ το Λαύριο με 405.941 επιβάτες εκτοξεύεται στο +27,99%! Εντυπωσιακή είναι η αύξηση από και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού με 1,2 εκατ. επιβάτες και αύξηση 15,23% σε σχέση με το 2022.

Αναλυτικότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μετακινήθηκαν 4,3 εκατ. επιβάτες (αύξηση 6,08%) σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τον Ιούνιο 1.3 εκατ. επιβάτες (αύξηση 17,74%) σε σύγκριση με το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου καταγράφεται σημαντική αύξηση και στον αριθμό των δρομολογίων (10.222, +4,4%), των ΙΧ (706.771, +5,24%), των φορτηγών (92.035, +4,51%) και των δικύκλων (114.797, +4,86%) και στα τρία λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.

