Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Συγκίνηση στο μνημόσυνο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

-

Δύο χρονιά μετά τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, τα Χανιά τίμησαν σήμερα την μνήμη του, με μνημόσυνο που τελέστηκε στο κοιμητήριο του Γαλατά, από τον μητροπολίτη Κυδωνίας -Αποκορώνου Δαμασκηνό.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, μέλη της χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέδωσαν δύο συνθέσεις του εκλιπόντα και ακολούθησε εναπόθεση λουλουδιών στον τάφο του.

Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, που δήλωσε: «Η παρουσία μας εδώ, είναι παρουσία μνήμης μιας μεγάλης προσωπικότητας. Το έργο του αποτελεί μια τεράστια παρακαταθήκη για τον πολιτισμό, για την πατρίδα μας».

Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Σέβη Βολουδάκη, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και Μανώλης Συντιχάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, οι δήμαρχοι, Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Αντώνης Παπαδεράκης, η εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη Μυρτώ, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι κομμάτων.

Στο μνημόσυνο το «παρών» έδωσαν και φίλοι της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν από τη Γερμανία στα Χανιά.

«Η σημερινή τελετή αποτελεί καθήκον μας. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον αξέχαστο Μίκη για όσα έχει προσφέρει στην Ελλάδα και τον πολιτισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου «Φίλοι Μίκη Θεοδωράκη», Γιώργος Αγοραστάκης.

Ακολούθησε η τελετή ονοματοδοσίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων - Κολυμβαρίου, μήκους 22 χιλιομέτρων σε λεωφόρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Η λεωφόρος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Χανίων και Πλατανιά.

Στις 7.30 το απόγευμα στο παλιό λιμάνι των Χανίων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μμ, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη θα τιμήσει τον δημιουργό, φίλο και συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη, Zulfu Livaneli.





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρό μελτέμι και μπόρες το Σάββατο

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα