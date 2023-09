Life

Ο easy 97.2 σε στέλνει στο Άμστερνταμ και στην συναυλία της Madonna

Δύο υπερτυχεροί θα παρακολουθήσουν live τη συναυλία της θρυλικής Madonna στο Άμστερνταμ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα! Πώς θα πάρεις μέρος στον διαγωνισμό.

Ο easy 97,2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει, πιστός στις μουσικές επιλογές των ακροατών του, κάνει δώρο σε δύο τυχερούς ένα μοναδικό ταξίδι στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσουν live τη συναυλία της θρυλικής Madonna, με όλα τα έξοδα πληρωμένα!

Η βασίλισσα της ποπ, γιορτάζει τα 40 χρόνια καριέρας με μια πολύ αναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία.

Ο easy 97.2, γιορτάζοντας κι αυτός τα 40 χρόνια καριέρας της θρυλικής Madonna, στέλνει 2 μεγάλους υπερ τυχερούς σε μια από τις τελευταίες συναυλίες της, στις 1 Δεκεμβρίου στο Ziggo Dome στο Άμστερνταμ! Εκεί θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, βλέποντας από κοντά τη σταρ και ακούγοντας τεράστιες επιτυχίες όπως το “Material Girl”, “Vogue”, “Like a prayer”, “Music”, “La Isla Bonita” και “Frozen”.

Για να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, οι ακροατές του easy 97.2 πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής και να απαντήσουν στην ερώτηση «Ποιο τραγούδι θες να δεις να ερμηνεύει live η Μadonna;»

Κάθε μέρα, το δίδυμο του Easy Breakfast – Μαρία Κωνσταντάκη & Στάθης Χριστοφορίδης, η Δέσποινα Κρητικού, ο Κωστής Λυμπερόπουλος και η Μαρία Φραγκάκη θα καλούν 1 τυχερό ακροατή από τη λίστα συμμετεχόντων και αφού απαντήσει on air την παραπάνω ερώτηση, θα μπαίνει αυτόματα στην τελική κλήρωση.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Easy Breakfast, με το μοναδικό δίδυμο Μαρία Κωνσταντάκη & Στάθη Χριστοφορίδη.

Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού:

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει οποιοσδήποτε ακροατής του Εasy 97,2 άνω των 18 ετών και διαμένει στην Αττική.

Αποκλείονται της συμμετοχής στην ενέργεια οι εργαζόμενοι του Ομίλου Antenna

Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Τρόπος Διεξαγωγής: O κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει την απαραίτητη φόρμα συμμετοχής στο https://soundis.gr/easy972/ και να απαντήσει στην ερώτηση: “Ποιο τραγούδι θες να ερμηνεύει live η Μadonna?”

Κάθε μέρα (από τις 4/9) το Easy Breakfast (Mαρία Κωνσταντάκη & Στάθης Χριστοφορίδης), η Δέσποινα Κρητικού, ο Κωστής Λυμπερόπουλος και η Μαρία Φραγκάκη θα καλούν από 1 ακροατή από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή για δηλώσουν την απάντηση που έχουν δώσει στην φόρμα συμμετοχής ώστε να μπουν στην κλήρωση.

Αν κάποιος δεν απαντήσει, δεν συμμετέχει στην κλήρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει στην κλήρωση είναι να έχει βγει στον αέρα του σταθμού.΄

Την Παρασκευή 22/9 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο Easy Breakfast όπου θα κερδίσει 1 εκ των 56 που θα έχουν βγει στον αέρα του Easy (με την προϋπόθεση ότι έχουν απαντήσει όλοι)

Έπαθλο: Μέσα από θα αναδειχθούν 1 νικητής που θα κερδίσει το εξής: 1.

A. 2 εισιτήρια για την συναυλία στο Άμστερνταμ την 1η Δεκεμβρίου στο Ziggo Dome.

B. Αεροπορικά εισιτήρια

Γ. Διαμονή για 2 ημέρες

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στον αέρα καθώς και στο site https://soundis.gr/easy972/ |newtab)

Ο νικητής υποχρεούται να στείλει φωτογραφικό υλικό από την συναυλία που θα παρακολουθήσει καθώς ο σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να αναπαράγει το υλικό αυτό, στα social media του.

Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση του τη διάρκεια της ενέργειας. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της ενέργειας.