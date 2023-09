Αθλητικά

Καλλιτεχνική Κολύμβηση: “Ασημένια” η Ελλάδα στο κόμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο της μετάλλιο πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων/κορασίδων.

-

Το πρώτο της μετάλλιο πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων/κορασίδων, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη. Η εθνική ομάδα κατέλαβε την δεύτερη θέση στον τελικό του κόμπο, όπου οι Αντωνία Μπόκου, Νικολέτα Καλτσογιάννη, Εστέλλα Καραμανίδου, Ισμήνη Καραβασίλη, Αργυρίνα Κοντού, Αρτεμη Κουτράκη, Ηλέκτρα Ράπτη, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Γεωργία-Μυρτώ Ζαγκανά συγκέντρωσαν 229.7063 βαθμούς και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Την πρώτη θέση πήρε η Ιαπωνία με 242.4022β., ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Ισπανία με 228.4660β.

Το βάθρο «άγγιξε» νωρίτερα και η Εστέλλα Καραμανίδου, η οποία έχασε το μετάλλιο στο σόλο για λιγότερο από ένα βαθμό. Η Ελληνίδα αθλήτρια συγκέντρωσε 246.6995 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος, έναντι 247.4656β. της Γιαπωνέζας Νάο Σιραχάσε, η οποία πήρε την τρίτη θέση. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε η Γαλλίδα Ρομάν Τεμεσέκ με 261.6123 βαθμούς, ενώ δεύτερη ήταν η Αμερικανίδα Κανάκο Φιλντ με 249.5852β.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα