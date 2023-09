Κόσμος

Σολτς: Τραυματίστηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η εφημερίδα “Bild” για το που και πως τραυματίστηκε ελαφρά ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς

-

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια άσκησης.

«Ο καγκελάριος είχε ένα μικρό αθλητικό ατύχημα», δήλωσε εκπρόσωπος του κ. Σολτς στην εφημερίδα BILD.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο καγκελάριος έπεσε ενώ έκανε τζόγκινγκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο.

Η καγκελαρία ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Έσση, όπου επρόκειτο να συνοδεύσει την υπουργό Εσωτερικών και υποψήφια πρωθυπουργό του κρατιδίου Νάνσι Φέζερ σε προεκλογική εκδήλωση.

Οι συναντήσεις της ερχόμενης εβδομάδας δεν επηρεάζονται, διευκρινίστηκε από την καγκελαρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κτηματολόγιο: Επέκταση στην ηλεκτρονική έκδοση αριθμού προτεραιότητας

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Μυθοπολασία γένους θηλυκού την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και τοπικές βροχές την Κυριακή