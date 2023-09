Οικονομία

Κτηματολόγιο: Επέκταση στην ηλεκτρονική έκδοση αριθμού προτεραιότητας

Επεκτείνεται το σύστημα έκδοσης αριθμού προτεραιότητας για εξυπηρέτηση σε Κτηματολογικά Γραφεία.

Χωρίς ουρές και ταλαιπωρία εξυπηρετήθηκαν οι σχεδόν 500 πολίτες που προσήλθαν στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών για τις συναλλαγές τους από την περασμένη Δευτέρα 28 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου, καθώς χρησιμοποίησαν τη νέα πλατφόρμα για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την κατηγορία Α: δηλαδή υποβολή αιτήσεων για καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η λήψη αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ισχύσει και για τα Κτηματολογικά Γραφεία Αττικής (με έδρα το Κορωπί) και Πειραιώς και Νήσων (με έδρα τον Πειραιά).

Υπενθυμίζεται ότι ο πολίτης λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο τον αριθμό προτεραιότητας και μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω της πλατφόρμας την εξέλιξη της αναμονής, ώστε να προγραμματίσει την παρουσία του στην υπηρεσία δίχως να απαιτείται πολύωρη αναμονή.

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν το σύνολο των πολιτών μέσω του ktimatologio.gov.gr, επιλέγοντας το: «Έκδοση αριθμού προτεραιότητας για εξυπηρέτηση σε ΚΓ», με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες θα απαιτείται η έκδοση του αριθμού προτεραιότητας από τον προσερχόμενο στο Κτηματολογικό Γραφείο είναι οι εξής:

Κατηγορία Α: Υποβολή αιτήσεων για καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Κατηγορία Β: Παραλαβή πιστοποιητικών, αποσπασμάτων και αντιγράφων.

Κατηγορία Γ: Ενεχυροφυλακείο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή συμβάσεων ενεχύρου του ν.2844/2000 καθώς και την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων σύμβασης ή παραρτημάτων αυτής.

Η δυνατότητα έκδοσης αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται, για την επόμενη ημέρα, από τις 15:00 της προηγούμενης ημέρας έως τις 11:30 της ίδιας ημέρας.

Κάθε πολίτης/επαγγελματίας που προσέρχεται για την εξυπηρέτησή του στο Κτηματολογικό Γραφείο θα πρέπει να έχει εκδώσει ηλεκτρονικά αριθμό προτεραιότητας, είτε ενεργεί αυτοπροσώπως για δική του υπόθεση, είτε έχει ιδιότητα εξουσιοδοτημένου προσώπου για να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου προσώπου που του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενεργών αριθμών προτεραιοτήτων ανά πολίτη - ΑΦΜ για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο είναι 4 την εργάσιμη ημέρα.

Πολίτες που προσέρχονται με αριθμούς προτεραιότητας που δεν είναι ενεργά ή οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί στα δικά τους στοιχεία, δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Το πρόσωπο που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας, κατά την έλευσή του στο κτηματολογικό γραφείο θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, εξουσιοδότηση εάν ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, καθώς και τον αριθμό προτεραιότητας.

Κάθε πολίτης που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας και δεν σκοπεύει να προσέλθει στο Κτηματολογικό Γραφείο, οφείλει να τον ακυρώσει εγκαίρως.