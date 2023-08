Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέες ταυτότητες – Κυρανάκης: Είναι μια πλαστικοποιημένη κάρτα, όπως αυτή που έχουμε στο πορτοφόλι μας

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κώστας Κυρανάκης για την ψηφιοποιήση του Δημοσίου, τις ταυτότητες και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Για την ψηφιακή εξυπηρέτηση στο Κτηματολόγιο της Αθήνας, η οποία φαίνεται πως μειώνει τις ουρές αναμονής, εξήγησε πως μετά την εργασία που έγινε στο υπουργείο τον Αύγουστο, στις 28 Αυγούστου μπήκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν αριθμό προτεραιότητας και να πηγαίνουν στο Κτηματολόγιο όταν έρθει η ώρα τους.

«Η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο ψηφιακά», είπε σχετικά, διευκρινίζοντας πως, μπορεί να τυπωθεί το χαρτί με το νούμερο.

«Η εντολή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό είναι ψηφιακή εξυπηρέτηση σε όλο το Δημόσιο, όπου έχει ουρές», υπογράμμισε, ενώ είπε πως, στο Κτηματολόγιο υπάρχει μία σειρά υπηρεσιών που γίνεται μόνο ψηφιακά.

Για τις νέες ταυτότητες, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα τσιπάκι εντοπισμού. «Είναι μία πλαστικοποπιημενη κάρτα, όπως αυτή που έχουμε στο πορτοφόλι μας», σημείωσε εξηγώντας πως, θα περιέχει ό,τι έχει δηλωθεί στο gov.gr.

«Θα τελειώσει αυτό το χάος με τις εξετάσεις στο γιατρό», συμπλήρωσε.

Σε ερώτημα για το αν θα δηλώνεται η μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, όπως το διαζύγιο, απάντησε πως, «το κράτος θα ενημερώνεται μία φορά για κάθε πράξη. Αν δηλωθεί, για παράδειγμα το διαζύγιο στο taxisnet, δεν θα χρειαστεί να δηλώνεται σε κάθε υπηρεσία».

Για τον ρόλο της ψηφιακής επιστήμης στις φωτιές, είπε ότι, «εμείς έχουμε εντολή όλα τα υπουργεία να καταθέσουμε ιδέες και προτάσεις, ώστε να είμαστε πιο έτοιμη στην επόμενη αντιπυρική περίοδο».

Ερωτηθείς, τέλος, για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμησε ότι, «είναι πολύ μακριά από την κοινωνία».





