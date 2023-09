Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - πατήρ Αντώνιος: ξεκινά η πρώτη δίκη για κακοποίηση παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο π. Αντώνιος και τα υπόλοιπα στέλεχη σχετικά με τιμωρίες, απομονώσεις και... "καταναγκαστικά έργα".

-

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου ξεκινά, αν δεν υπάρξει κάποια αναβολή εκδίκασης, η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου», του επικεφαλής της ιερέα π. Αντωνίου Παπανικολάου και 7 ακόμα στελεχών της, ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Κιβωτού του Κόσμου είναι βαριά σωματική βλάβη ανηλίκου, επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, απλή σωματική βλάβη ανηλίκου, απειλή εις βάρος ανηλίκου, συνέργεια σε απλή σωματική βλάβη, έκθεση, βαριά σωματική βλάβη ανηλίκων που δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ηθική αυτουργία κατά συρροήν σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία κατά συρροήν σε απλή σωματική βλάβη ανηλίκου και ηθική αυτουργία κατά συρροήν σε απειλή εις βάρος ανηλίκου.

Κατά το κατηγορητήριο ο ιερέας «προξένησε σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας σε ανηλίκους ευρισκομένους υπό την προστασία του και σε πρόσωπο που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και με το οποίο είχε σχέση εργασίας, η οποία είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωματική τους βλάβη με τη μεθοδευμένη πρόκληση σε αυτούς σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία τους και ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σ’ αυτούς σοβαρή ψυχική βλάβη μέσω της παρατεταμένης απομόνωσης. […] Επιπλέον, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2019 ενεργώντας από κοινού με τον Σ.Π., μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσης, και τον Π.Σ., εργαζόμενο της δομής, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο προκάλεσαν μεθοδευμένα σε ένα 15χρονο τότε αγόρι που φιλοξενείτο στον Βόλο σωματική εξάντληση επικίνδυνη για την υγεία του και ψυχικό πόνο ικανό να επιφέρει σ’ αυτόν σοβαρή ψυχική βλάβη, επιβάλλοντάς του για λόγους σωφρονισμού να εργάζεται καθημερινά, επί οκταώρου, κάνοντας βαριές χειρωνακτικές εργασίες και συγκεκριμένα επιβάλλοντάς του να καθαρίζει το έδαφος με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος, να καθαρίζει, να αρμέγει και να ταΐζει τα ζώα και να μεταφέρει τις ακαθαρσίες με βαριά τσουβάλια […] Αντίστοιχα, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, από κοινού με την υπεύθυνη της δομής του Βόλου προκάλεσαν σε 12χρονο τότε αγόρι ψυχικό πόνο που εξομοιώνεται με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς τον είχαν σε παρατεταμένη απομόνωση για περίπου δύο μήνες, για λόγους σωφρονισμού, σε σπιτάκι στις εγκαταστάσεις της δομής εντός του οποίου ήταν διαρκώς κλειδωμένος και μόνος του και του πήγαιναν μόνο φαγητό, ενώ τον ανάγκαζαν να πίνει νερό από την τουαλέτα του σπιτιού αυτού, νερό που δεν ήταν πόσιμο, αλλά και να πλένεται με το νερό αυτό, το οποίο ήταν κρύο […] Έπειτα από δική του απόφαση δύο εργαζόμενοι της δομής στον Βόλο ξυλοκόπησαν με γροθιές, κλοτσιές και σανίδες έναν φιλοξενούμενο της δομής που βρισκόταν σε απομόνωση, αλλά και δύο ακόμη φιλοξενουμένους της δομής, τους οποίους εμφανίζονται να χτύπησαν χρησιμοποιώντας σιδερένιο αντικείμενο».

Να σημειώσουμε ότι ο π. Αντώνιος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του και για άλλες κατηγορίες, που αφορούσαν σε ασελγείς πράξεις εις βάρος δύο ανήλικων φιλοξενουμένων της οργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση “Κάβος”: 28 λουκέτα σε μπαρ για φοροδιαφυγή και ποτά “μπόμπες”

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)

Ρονάλντο: Ιστορικό γκολ… στην νίκη Αλ Νασρ (βίντεο)