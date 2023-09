Κόσμος

Κύπρος - Ρατσιστικές επιθέσεις: Ραγίζει καρδιές πολύτεκνη που “έχασε” το περίπτερο της (βίντεο)

Οι δράστες κατέστρεψαν το μαγαζί με το οποίο συντηρεί τέσσερα παιδιά , έβαλαν φωτιά ακόμα και σε γωνιά άστεγου, ενώ βίντεο έχει καταγράψει την εισβολή τους σε μαγαζιά και τον βανδαλισμό τους.

Μια βιετναμέζα μητέρα τεσσάρων παιδιών έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις ισχυρές ρατσιστικές επιθέσεις που συνέβησαν στην Κύπρο.

Οι διοργανωτές της υποτιθέμενης εκδήλωσης με θέμα το μεταναστευτικό βγήκαν στην πόλη και κατέστρεψαν κτίσματα και αυτοκίνητα με την εντύπωση ότι ανήκουν όλα σε μετανάστες ή σχετίζονται με αυτούς. Ανάμεσα σε αυτά, και το περίπτερο από το οποίο βιοποριζόταν η άτυχη γυναίκα.

Το κλάμα της γυναίκας από το Βιετνάμ που φασίστες της διέλυσαν το περίπτερο στη Λεμεσό, με το οποίο προσπαθούσε να μεγαλώσει 4 παιδιά, συνοψίζει το τι μπορεί να (ξανα)κάνει ο φασισμός σε όλη την ανθρωπότητα.



Όταν οι διοργανωτές ολκλήρωσαν την επίθεση, η μητέρα αυτή κάθισε έξω από το περίπτερο και θρήνησε για τη μόνη πηγή εισοδήματός της. Ανάμεσα στους λυγμούς της ακούγεται να λέει πως έχει τέσσερα παιδιά, πως παλεύει μόνη ως μονογονέας και πως δεν αντέχει άλλο..

Εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο συμπόνεσαν την κοπέλα για την επίθεση την οποία δέχθηκε χωρίς να φταίει και βρήκαν έναν καλό λόγο να της πουν στα σχόλια.

Το μένος πάντως, εκείνων οι οποίοι επιτέθηκαν στους μετανάστες ήταν τόσο μεγάλο, που, σύμφωνα με άλλο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, δε δίστασαν να κλωτσήσουν άστεγο ο οποίος κοιμόταν στο δρόμο και να βάλουν φωτιά στο σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο.

