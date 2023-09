Κοινωνία

Δημοτικό Κτηνιατρείο Αθηνών: Εγκαινιάστηκε η δομή δωρεάν περίθαλψης (εικόνες)

Με ποια διαδικασία θα μπορούν να περιθάλπονται εκεί αδέπσοτα, αλλά και δεσποζόμενα από άπορους δημότες της Αθήνας.

Σε μια ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων -με κηδεμόνες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ότι η Αθήνα θα αποκτήσει το δικό της σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο, πρώτο Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εγκαινίασε το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Αθηναίων, στη λεωφόρο Μεσογείων και Τρικάλων, στους Αμπελόκηπους, μπροστά από το Άλσος Χωροφυλακής. Πρόκειται για ένα έργο που η πρωτεύουσα περίμενε, από χρονιά σε χρονιά, για περίπου μισό αιώνα.

Η Μαστίχα, ένα μικρό σκυλάκι που βρέθηκε παρατημένο και νηστικό σε μια μικρή βραχονησίδα απέναντι από τη Χίο, καταδικασμένο να πεθάνει, ήταν η πρωταγωνίστρια των σημερινών εγκαινίων του Δημοτικού Κτηνιατρείου. Το σκυλάκι αυτό, για καλή του τύχη, βρήκε η Σεραφίνα Αβραμίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα από τον Δήμο Αθηναίων, το φρόντισε και το περιέθαλψε με αγάπη.

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Αθηναίων που εγκαινιάστηκε σήμερα, έχει ως βασικό στόχο του τις στειρώσεις όσων περισσότερων αδέσποτων ζώων. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00-17.00, παρέχοντας δωρεάν όλες τις υπηρεσίες στα αδέσποτα και στα δεσποζόμενα ζώα, δημοτών κηδεμόνων, που ανήκουν στις ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται από το Ν.4830/2023 (ΑΜεΑ, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και δικαιούχοι ΚΕΑ). Στόχος είναι στο μέλλον να λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Το κτηνιατρείο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο χειρουργείου, με αναισθητική μηχανή, χώρο διάγνωσης, όπου οι δύο κτηνίατροι του Δήμου Αθηναίων θα παρέχουν τις βασικές ιατρικές υπηρεσίες που συνοδεύουν το βιβλιάριο υγείας ενός ζώου, ιατρική περίθαλψη -όπου κρίνεται αναγκαίο- αλλά και στειρώσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε: «Για όλους εμάς στον Δήμο της Αθήνας, η έμπρακτη και ουσιαστική προστασία ζώων, είναι ο πολιτισμός στην πράξη. Με το "Καταφύγιο του Σωκράτη" δώσαμε στέγη, τροφή και ζεστασιά στα αδέσποτα της πόλης μας. Με το Δημοτικό Κτηνιατρείο κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Είμαστε χαρούμενοι που πρωτοπορούμε και πρωταγωνιστούμε στη φροντίδα των τετράποδων φίλων μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και εθελόντριες που μας βοηθάνε τόσο πολύ σε αυτή την αποστολή».

Από την πλευρά της, η Σεραφίνα Αβραμίδου, τόνισε: «Στην Αθήνα, ικανοποιούμε σήμερα μια ανάγκη την οποία όλοι οι φιλόζωοι ιεραρχούν ως πρώτη, για τη φροντίδα αλλά και τον περιορισμό των αδέσποτων. Φτιάξαμε ένα μικρό σύγχρονο ιατρείο για τα αγαπημένα μας τετράποδα. Εδώ θα παρέχουμε νοσηλεία και φροντίδα. Εδώ κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να ελέγξουμε πλήρως τον αριθμό των αδέσποτων στην Αθήνα. Όλοι στον Δήμο Αθηναίων, με πρώτο τον Κ. Μπακογιάννη και τον ευχαριστώ για αυτό, κατανοούμε το αληθινό νόημα της φιλοζωίας» κατέληξε η κ. Αβραμίδου.

