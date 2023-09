Κοινωνία

Εμπρησμός στην Νέα Μάκρη: Έβαλε φωτιά σε δάσος και συνελήφθη

Συνελήφθη ένας άνδρας για εμπρησμό από πρόθεση στη Νέα Μακρή.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ως υπαίτιου πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε δάσος, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

