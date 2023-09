Νεβάδα: Ένας νεκρός και χιλιάδες εγκλωβισμένοι στο φεστιβάλ Burning Man (εικόνες)

Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στον χώρο του φεστιβάλ όταν η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε το έδαφος σε λασπότοπο.

Ερευνα διενεργείται στη Νεβάδα μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου στο φεστιβάλ Burning Man, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στον χώρο του φεστιβάλ όταν η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε το έδαφος σε απέραντο λασπότοπο.

Οι Αρχές κάλεσαν τους ανθρώπους να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να «κάνουν οικονομία» στα τρόφιμά τους, στο νερό και στα καύσιμα, καθώς οι δρόμοι προς και από την περιοχή είναι -και θα παραμείνουν για ημέρες- κλειστοί.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πέρσινγκ ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας», χωρίς πάντως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες.

