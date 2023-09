Παράξενα

Αγριογούρουνα: Κοπάδι βγήκε... βόλτα στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικογένειες αγριογούρουνων, αλλά και μία αλεπού έχουν κάνει... στέκι περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

-

Φωλιά... άγριων ζώων φαίνεται πως έχουν αρχίσει να γίνονται τα Κωνσταντινουπολίτικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς οικογένειες αγριογούρουνων κάνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση την εμφάνισή τους, ενώ δεν λείπουν οι επισκέψεις και από αλεπούδες.

Σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 3:30, πολυπληθές κοπάδι περίπου 20 αγριογούρουνων κάθε ηλικίας εμφανίστηκε στην οδό Ιπποκράτους που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το τούνελ της Τούμπας, στον Περιφερειακό.

Η εμφάνιση των αγριογούρουνων δεν φαίνεται να ξαφνιάζει πια τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν... εξοικειωθεί. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται πως αυτήν τη φορά τα νεαρά αγριογούρουνα ήταν περισσότερα από τα μεγάλα.

Σαν να μην... έφταναν τα αγριογούρουνα, την εμφάνισή της στην περιοχή, που συγκοινωνεί με το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, κάνει επίσης αρκετά συχνά και μία αλεπού.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος