Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο 23χρονος τράπερ Gameboy Melody

Ο 23χρονος καλλιτέχνης ήταν αναβάτης σε μηχανή μαζί με 22χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

Στην άσφαλτο άφησε την τελευταία του πνοή ο 23χρονος τράπερ, GameBoy Melody, καθώς είναι εκείνος που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, στην Πέτρου Ράλλη.

Ο 23χρονος καλλιτέχνης ήταν αναβάτης σε μηχανή μαζί με 22χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 23χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της Πέτρου Ράλλη από Νίκαια προς Αθήνα, όταν προσέκρουσε στο πίσω μέρος σε σταθμευμένο φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους δύο αναβάτες στο νοσοκομείο «Αττικόν», αλλά, δυστυχώς, ο νεαρός καλλιτέχνης δεν τα κατάφερε.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (4/9) και την προανάκριση έχει αναλάβει η τροχαία.

Ο αδερφός του ο οποίος είναι επίσης τράπερ με το όνομα «YOUNG T». Ο ίδιος, μάλιστα, έκανε γνωστό τον θάνατο του GB Melody.

