Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό διάδρομο Ανατ. Μεσογείου - Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο περιθώριο της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο περιθώριο της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ενίσχυση και εμβάθυνση των ήδη εξαιρετικών διμερών σχέσεων σε μια σειρά από τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της οικονομίας, του τουρισμού και του αγροδιατροφικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών στην πολιτική προστασία και στην ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου - Ευρώπης, τόσο μέσω των υποδομών που αναπτύσσει, όσο και μέσω της διασύνδεσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ @netanyahu είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την εμβάθυνση των ήδη εξαιρετικών διμερών μας σχέσεων. Παράλληλα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στην πολιτική προστασία και την ενέργεια. https://t.co/OXVFd3PTXx pic.twitter.com/6V09nAskfA

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 4, 2023

