Φωτιά στη Σταμάτα: Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό - Καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο

Η προσαγωγή έγινε λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Πού εντοπίστηκε ο άνδρας που προσήχθη

Στην προσαγωγή ενός αλλοδαπού για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα στη Σταμάτα κοντά σε κατοικίες προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας κοντά σε κατοικίες. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και το μέτωπο έχει αυτή την στιγμή περιοριστεί. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις οι οποίες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού.

Παράλληλα, οι κάτοικοι που νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας επιστρέφουν σταδιακά σε αυτά. Μάλιστα, ο δήμος Διονύσου έστειλε δημοτικά λεωφορεία για να τους απομακρύνει ενώ νωρίτερα είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.



Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

