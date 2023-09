Κοινωνία

Κορωπί: Βρέθηκαν οστά σε πρόχειρο τάφο

Μετά την εύρεση κρανίου μέσα σε στρατόπεδο, βρέθηκε και πρόχειρος τάφος με οστά έξω από αυτό.

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε πρόχειρο τάφο έξω από το στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας ΚΕΦΣΚΥ, στο Κορωπί.

Μέσα στο στρατόπεδο είχε βρεθεί πριν ανθρώπινο κρανίο, το περασμένο Σάββατο.

Με πρωτοβουλία αξιωματικού του Τ/Α Κορωπίου, το Σάββατο κλήθηκε συνεργείο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Anubis Coldcase K9 Team για περαιτέρω έρευνα ανθρωπίνων υπολειμμάτων, περιμετρικά του στρατοπέδου ΚΕΦΣΚΥ.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες του συνεργείου με εκπαιδευμένο σκύλο, σε απόσταση 357 μέτρων από την βορεινή πλευρά του στρατοπέδου και σε δύσβατο σημείο εντοπίστηκε ο πρόχειρος τάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mesogianews, η σορός που βρέθηκε πρέπει να έχει ταφεί τον τελευταίο χρόνο.

