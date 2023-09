Καιρός

Κακοκαιρία “Daniel”: Μήνυμα 112 σε Κεντρική Ελλάδα και Πιερία

Τι συνιστά η Πολιτική Προστασία στους κατοίκους για τη δική τους προστασία και ασφάλεια από το φαινόμενο.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες Εύβοια και Φθιώτιδα προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:« Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο σε Πιερία , Θεσσαλία , Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο σε #Πιερία #Θεσσαλία #Σποράδες #Εύβοια #Φθιώτιδα



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων &… — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2023





