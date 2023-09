Κοινωνία

Ιλίσια: Επεισόδια στην Ούλωφ Πάλμε (εικόνες)

Πώς ξεκίνησε η ένταση ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους διαδηλωτές, οι οποίοι προέρχονταν από διαμαρτυρία για την εκκένωση καταλήψεων.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Όυλοφ Πάλμε στα Ιλίσια, από την διασταύρωση της με την οδό Ευφρονίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω επεισοδίων, που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20.00 μια ομάδα περίπου 20 ατόμων, που συμμετείχαν σε συγκέντρωση που έγινε νωρίτερα στην Πολυτεχνειούπολη, έκλεισαν τον δρόμο με κάδους σκουπιδιών και τους έβαλαν φωτιά. Επιπλέον πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Στην Πολυτεχνειούπολη νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εκκένωση καταλήψεων από την ΕΛ.ΑΣ, εκκένωση η οποία συνέβη τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός στα επεσόδια.

Πηγή φωτογραφιών: Twitter/ x.com

