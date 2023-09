Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Μεταξά: η καταγγελία για αναβολή χημειοθεραπείας και η απάντηση

Από τη 2η ΥΠΕ ήρθε η απάντηση στην καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για την έλλειψη φαρμάκων για χημειοθεραπεία.

-

Καταγγελία για έλλειψη φαρμάκων για χημειοθεραπεία ασθενή με καρκίνο στο νοσοκομείο Μεταξά έγινε σήμερα από την ΠΟΕΔΗΝ, με τον πρόεδρό της να καταγγέλλει τη διοίκηση του αντικαρκινικού νοσοκομείου για κατασπάληση πόρων σε άλλες…κατευθύνσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας η 2η ΥΠΕ απάντησε πως επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, διαψεύδοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ

Αναφορικά με τις καταγγελίες για την αναβολή θεραπειών σε καρκινοπαθείς αλλά και την ελλιπή σίτιση στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», από τη 2η Υ.ΠΕ. διευκρινίζεται ότι:

Σήμερα, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν κανονικά 80 προγραμματισμένες χημειοθεραπείες. Σημειώθηκε αναβολή μιας θεραπείας για διαδικαστικούς λόγους.

Οι θεραπείες συνεχίζονται κανονικά τις επόμενες μέρες, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η αναβληθείσα θεραπεία στον ασθενή.

Δεν τίθεται ζήτημα με τη σίτιση στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Η διατροφή ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές με πλήρη επάρκεια αγαθών.

Διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την αναβολή της θεραπείας και κατ’ επέκταση την ταλαιπωρία του ασθενή.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΧΗΜΕΙΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΡΠΑΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ.

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ.

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ 6.000 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ.

Σήμερα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ αναβάλλονται χημειοθεραπείες.

Έχουν απομείνει 5.000 ευρώ στο νοσοκομείο για φάρμακα και όποιος ασθενής με καρκίνο πάει σήμερα για χημειοθεραπεία που μπορεί να στοιχίζει περισσότερο αναβάλλεται.

Έχουμε πολλές φορές πει ότι η δημόσια υγεία δεν φτιάχνει με 5% δημόσιες δαπάνες υγείας. Ο μέσος όρος των χωρών της Ευρώπης είναι 7,5%.

Όπου υποχωρεί ο δημόσιος τομέας τα κενά καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας με τον πολίτη να βάζει πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.

Η αναγέννηση του ΕΣΥ δεν εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του Υπουργού υγείας που είναι αποδεδειγμένη, αλλά συνολικά από τη κυβέρνηση. Από τα λεφτά.

Τα νοσοκομεία σήμερα εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,2 δισ. ευρώ. Θηλιά στο λαιμό των προϋπολογισμών τους.

Γίνεται όμως καλή διαχείριση των λιγοστών χρημάτων που λαμβάνουν τα νοσοκομεία;

Ασφαλώς και όχι. Παράδειγμα.

Σταδιακά από τα νοσοκομεία απολύονται 6.000 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση και εγκαθίστανται εργολάβοι.

Επίσης οι πρόσθετες ανάγκες των νοσοκομείων στις εν λόγω υπηρεσίες καλύπτονται με εργολάβους αφού τα νοσοκομεία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν συμβασιούχους.

Στα νοσοκομεία ο κάθε εργαζόμενος των εργολάβων στοιχίζει περισσότερο από τον γιατρό.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία δουλεύουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Λαμβάνουν τα μισά χρήματα από όσα δικαιούνται. Τα νοσοκομεία όμως πληρώνουν στους εργολάβους τα διπλά από ότι θα πλήρωναν εάν παρέμειναν ή προσλάμβαναν συμβασιούχους.

Θέσαμε το ζήτημα αυτό στον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό οικονομικών κο Πετραλιά. Ήδη ζήτησαν στοιχεία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Παράδειγμα στο Νοσοκομείο Νίκαιας ανέθεσαν σε εργολάβο την φύλαξη για δύο μήνες με 10 φύλακες. Το ποσό είναι 71.622,40 ευρώ με το ΦΠΑ. Είναι αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δηλαδή το μήνα οι 10 φύλακες κοστίζουν 35.800 ευρώ. Δηλαδή ο κάθε ένας 3.500 ευρώ ο μήνας. Εάν προσλάμβανε συμβασιούχους ή επικουρικούς θα στοίχιζαν ακριβώς τα μισά χρήματα(14.500 ευρώ) και οι εργαζόμενοι θα λάμβαναν μεγαλύτερο μισθό από ότι τώρα μέσω του εργολάβου.

Στοιχίζουν περισσότερο από γιατρούς ο κάθε ένας από τους 6.000 εργαζόμενους που απολύεται και στη θέση τους αναλαμβάνει εργολάβος».

