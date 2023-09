Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αναλυτικά η διαδικασία για τη συμμετοχή στην εκλογή προέδρου

Όσα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οδηγίες για όσους θέλουν να ψηφίσουν την Κυριακή για την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέδωσε με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν οι άνω των 15 ετών που, είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εγγραφούν την ίδια ημέρα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου:

«Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη Προέδρου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 8:00 μ.μ.

Αναλυτικά όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία:

1. Πώς ψηφίζω για Πρόεδρο;

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ από την ηλικία των 15ετών και άνω, που είτε έχουν γραφτεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έως τις 9 Σεπτεμβρίου είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

2. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 8.00 μ.μ.

3. Πού ψηφίζω;

Έχουν οριστεί 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Και όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας. Τα εκλογικά τμήματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

4. Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας ή άδεια διαμονής ή visa ή μπλε βεβαίωση. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ.

Οι μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους.

5. Πώς ψηφίζω από το εξωτερικό;

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και όσοι εγγραφούν στον isyriza μέχρι και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

