Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες η κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας αναμένεται να προκαλέσει η ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, θα έχουν ένταση, αλλά και διάρκεια, με αποτέλεσμα τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής στις προαναφερόμενες περιοχές να είναι ικανά να δημιουργήσουν κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής είναι η Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, ανατολικά τμήματα Ν. Λάρισας), οι Σποράδες, η Πιερία, η ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), η ανατολική Πελοπόννησος (δυτική Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία) και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος (Μεσσηνία).

Ενδεικτικά, από την επεξεργασία των προγνωστικών στοιχείων υπολογίζεται ότι στην περιοχή της Φθώτιδας και της Μαγνησίας (Πήλιο) αναμένονται πάνω από 500 mm βροχής. Υπενθυμίζεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου (ή ενός τόνου σε ένα στρέμμα).

Επιπλέον, αναμένονται ενίσχυση των ανέμων σε ισχυρούς και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις (6-7 μποφόρ), σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και συνέχιση των καταιγίδων και την Πέμπτη, με βαθμιαία βελτίωση από τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης παραμένει στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία Daniel - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα προκαλέσει η κακοκαιρία Daniel. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η βόρεια Εύβοια και η Πελοπόννησος.

Την Τρίτη 5/9, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. κατά περιόδους έως το απόγευμα στην Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο

γ. κατά περιόδους στο νομό Αττικής και τη δυτική Κρήτη

δ. από το μεσημέρι έως το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Την Τετάρτη 6/9 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εκτός από τις περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της βόρειας Εύβοιας όπου θα συνεχίσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ έως αύριο το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.