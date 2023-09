Αθλητικά

Οπαδική βία - ΕΛΑΣ: “Έφοδος” σε συνδέσμους οπαδών (εικόνες)

Σαρωτικοί έλεγχοι σε 37 συνδέσμους ποδοσφαιρικών ομάδων της Αττικής. Τι εντόπισα οι Αρχές.

Σαρωτικούς ελέγχους σε συνολικά 37 συνδέσμους οπαδών στην Αττική πραγματοποίησε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των δράσεων κατά της βίας με αθλητικό υπόβαθρο.

Την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε γραφεία συνδέσμων οπαδών ομάδων στην Αττική (Αθήνα, Ζωγράφου, Πετράλωνα, Πατήσια, Περιστέρι, Καματερό, Καλλιθέα, Παγκράτι, Γκύζη, Γαλάτσι, Κυψέλη, Νέα Ιωνία, Άγιο Παντελεήμονα, Πετρούπολη, Άνω Λιόσια, Πειραιά, Πέραμα, Κερατσίνι, Νίκαια, Καμίνια, Εξάρχεια, Χολαργό, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Μέγαρα, Ασπρόπυργο, Αιγάλεω, Μαρκόπουλο και Ωρωπό), παρουσία δικαστικών εκπροσώπων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ «βρέθηκε και κατασχέθηκε αριθμός κροτίδων. Διαπιστώθηκε ότι γραφείο συνδέσμου λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή. Για 9 χώρους έχει παύσει η λειτουργία τους ως σύνδεσμοι – εντευκτήρια (όμως οι 7 εξακολουθούν να φέρουν τα διακριτικά ομάδων), οπότε κινήθηκαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών, ώστε να προβούν στην αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων. Για τους υπόλοιπους χώρους ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους».

«Η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή, εντατικοποιώντας τους ελέγχους και δρώντας προληπτικά και κατασταλτικά, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων, όσο και μακριά από αυτούς» καταλήγει η ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τους ελέγχους σε συνδέσμους οπαδών.

