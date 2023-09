Πολιτική

Τζιτζικώστας: Καταργούνται όλα τα ανταποδοτικά τέλη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (βίντεο)

Ποια είναι τα έργα που βρίσκονται στο τραπέζι ως προτεραιότητες για την Περιφέρειά του.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μίλησε το πρωί της Τρίτης στο "Καλοκαίρι Μαζί" για την εκ νέου υποψηφιότητα του στις ερχόμενες εκλογές αλλά και για τα έργα που βρίσκονται στο τραπέζι ως προτεραιότητες για την Περιφέρειά του.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, μια σειρά από επιβαρύνσεις στις συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας με τις υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Μεταφορών της Περιφέρειας καταργούνται.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Απόστολου Τζιτζικώστα:

