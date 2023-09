Κοινωνία

Ναυάγιο με μετανάστες στο Φαρμακονήσι

Νέα τραγωδία με μετανάστες σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι.

Δεκατέσσερις παράτυποι μετανάστες και μία σορός άνδρα εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στο Φαρμακονήσι.

Άμεσα στη περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, όπου εντόπισαν δεκατέσσερις αλλοδαπούς (5 άνδρες, 6 γυναίκες και 3 παιδιά) και μία σορό άνδρα.

Περιπολικό σκάφος του λιμενικού μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες στη Λέρο, ενώ η σορός μεταφέρθη στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

