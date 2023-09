Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Πρεμιέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου

H πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης είναι στον ΑΝΤ1 για 33η συνεχόμενη χρονιά!

Από την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 05:45, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, επιστρέφει για να καταγράψει, να παρουσιάσει, να συζητήσει, αλλά και να αναλύσει όλα τα θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας.

Βάζοντας στο επίκεντρο όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την καθημερινότητά τους, το «Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται για άλλη μια χρονιά για να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την πολυετή εμπειρία και το δημοσιογραφικό του κύρος, και η Μαρία Αναστασοπούλου με τον καίριο και άμεσο λόγο της, θα καταγράφουν αξιόπιστα και αντικειμενικά τον παλμό της ειδησεογραφίας.

Μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, θα ξεφυλλίζουν καθημερινά τις σελίδες της επικαιρότητας, θα υποδέχονται καλεσμένους και θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, σχετικά με τα εθνικά και παγκόσμια γεγονότα.

O Γιώργος Γρηγοριάδης θα μας ενημερώνει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, η Ηρώ Ράντου για τα νέα γύρω από την Οικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο, ενώ η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα μας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 05:45, για να δώσει την καθημερινή μάχη της ενημέρωσης.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:

Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα

Αντώνης Παπαδάκης

#KalimeraEllada

Facebook: @KalimeraElladaOfficial

Instagram: @kalimeraellada_ant1

